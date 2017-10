Fußball-Kreisliga A SG Mettingen: Daniel Bächle trifft zum Sieg

Fußball-Kreisliga A: Zwei Tore beim 3:1 des Aufsteigers gegen den SC Lauchringen. Im Westen muss der SV Herten mit dem 2:2 gegen den SV Schopfheim zufrieden sein

Kreisliga A-Ost

SG Mettingen/Krenkingen – SC Lauchringen 3:1 (1:0). (neu) Marco Prothmann, Co-Trainer der SG Mettingen, gestand: "Ein Remis wäre gerecht gewesen. Am Schluss hatten wir das Glück auf unserer Seite." Die Gäste aus Lauchringen kämpften und versuchten es mit langen Bällen. Das spieletische Element fehlte. Prothmann: "Wir haben uns ein bisschen anstecken lassen." Nachdem Manuel Semar (70.) das 1:0 der SG von Daniel Bächle aus der 31. Minute ausgeglichen hatte, entschieden Manuel Boll (89.) und Bächle in der Nachspielzeit die Partie spät.

SV 08 Laufenburg II – Spvgg. Wutöschingen 0:1 (0:1). – Der SV 08 Laufenburg II konzentrierte sich zunächst darauf, möglichst kein Tor zu kassieren. "Wir haben versucht, hinten stabil zu stehen", erklärte Laufenburgs Trainer Thomas Scherzinger. Letztlich habe dann jedoch vorne die Durchschlagskraft gefehlt. "Wir sind im Moment vorne zu harmlos. Wir erarbeiten uns wenige Chance, wenn wir eine haben, nutzen wir sie nicht", so Scherzinger. Die Gäste aus dem Wutachtal waren zumeist über Standards gefährlich. Patrick Budde (34.) schoss schon vor der Pause das Siegtor per Kopf.

SV Berau – VfB Waldshut 2:3 (2:0). – Trotz der Niederlage gegen den Favoriten war bei Beraus Trainer Michael Jehle ein bisschen Stolz herauszuhören: "Wir sind mit einer Rumpfelf angetreten, und die Jungs haben es sehr gut gemacht. Am Ende haben etwas die Körner gefehlt." Marius Maier (16./42.) brachte den SV Berau sogar mit 2:0 in Führung. Jehle: "Nach der Pause waren die Waldshuter klar besser. Sie haben unsere Schwachpunkte erkannt und genutzt."

SV BW Murg – SV Nöggenschwiel 1:1 (1:0). – Der SV BW Murg verpasste es vor der Pause, nach Campagnas 1:0 nachzulegen. Die Gäste aus Nöggenschwiel kamen mit dem ersten Torschuss zum Erfolg. Daniel Bächle (82.) gelang das 1:1. Pech hatte Ermin Huskic in der Schlussphase mit einem Lattenkracher. Murgs Trainer Sven Oertel: "Wir sind selbst schuld."

FC Hochrhein – FC Bad Säckingem 4:1 (0:1). – Andreas Gaveau vom FC Hochrhein sprach von zwei grundverschiedenen Hälften: "Die Bad Säckinger waren in den ersten 45 Minuten besser und haben verdient geführt. Unser Trainer Philip Brandl hat dann in der Pause die richtigen Worte gefunden." Der FCH verwandelte Wagners 0:1 noch in einen deutlichen Sieg.

FC Grießen – FC Weizen 2:4 (1:3). – Dieter Spitznagel vom FC Grießen brachte es auf den Punkt: "Manuel Scherble machte den Unterschied. Wir vergaben etliche Chancen, die Weizener nutzten sie konsequent." Weizens Torjäger traf gleich drei Mal und sicherte den Gästen drei Punkte.

FC RW Weilheim – FC Bergalingen 3:0 (0:0). – Der FC RW Weilheim sucht immer noch nach einem sicheren Starfstoßschützen. Benno Huber (16.) und Sascha Gampp (36.) vergaben vom Punkt – wie vergangene Woche Claudius Flum. So wurde es zäh für den Favoriten gegen einen extrem defensiv eingestellten Gast. Fabian Zumkeller (72./90.) und Michael Emmerich (90.+3) schossen den Sieg für den Spitzenreiter spät heraus.

Kreisliga A-West

SV Herten – SV Schopfheim 2:2 (1:0). – Zwei Tore von Tunahan Kocer (28./75./FE) reichten nicht zum Sieg. Hertens Trainer Thorsten Szesniak beschrieb, woran es lag: "Wir hätten das Spiel schon vor der Pause entscheiden müssen. Wir waren nicht effizient genug. Am Schluss haben sich die Schopfheimer den Punkt verdient."

SV Todtnau – SV Karsau 4:2 (1:1). – Karsaus Trainer Wilfried Zäh rätselte: "Es läuft nicht, ich weiß nicht , an was es liegt." Seine Elf leistete sich drei grobe Schnitzer, die zu drei der vier Gegentore führten. Zäh: "Erst nach der Pause sind wir aufgewacht, aber so richtig gute Chancen hatte eigentlich keine Mannschaft." Sein Lob erntete Bastian Portmann, der ohne Training im Tor eine starke Partie gezeigt habe.

FV Degerfelden – TuS Stetten 2:1 (1:1). – Der FV Degerfelden mausert sich zum Favoritenschreck. Gegen die spielerisch überlegenen Lörracher kämpften die Degerfelder. "Wir haben gut dagegengehalten", freute sich Sportchef und Torwart Steffen Birlin.

SV Nollingen – FC Huttingen 0:1 (0:1). – Nollingens Trainer Giovanni Di Feo musste ein halbes Dutzend Stammspieler ersetzen. "Das können wir nicht kompensieren. Da reicht es eben auch gegen den FC Huttingen nicht", resümierte er.