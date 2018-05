Regiosport Hochrhein SG FC Wehr holt sich vorzeitig den Titel

B-Junioren zwei Spieltage vor Schluss noch mit lupenreiner Bilanz und uneinholbar an der Tabellenspitze

Souveräner Meister: Die B-Junioren der SG FC Wehr waren in der Kreisliga 1 nicht zu stoppen. Zwar stehen noch zwei Spiele aus, doch mit 60 Punkten aus 20 Spielen stimmt die Bilanz. Verfolger SG Degerfelden kann die Wehrer Jungs nicht mehr einholen. 20 Siege mit 158:12 Toren stehen auf dem Konto. Allein sechs Partien endeten zweitstellig. Den Rekordsieg fuhr das Team der Trainer Dominik Nutto und Jörg Heuting mit 17:0 gegen den FC Hauingen ein. Der frischgebackene Meister wird beim Turnier der Partnerstädte am 30. Juni im heimischen Frankenmattstadion die Stadt Wehr gegen die Gastmannschaften aus Nettuno, Bandol und eventuell Onex, vertreten. Zur erfolgreichen Mannschaft gehören (hinten, von links) Trainer Dominik Nutto, Janek Pfuhl, Vincent Bär, Edison Hazrolli, Kapitän Jannis Koschinski, Can Koyuncu, Hannes Jost, Valentino Colella, sowie (vorn, von links) Nico Hermann, Manuel Schüler, Timo Kaiser, Philip Lehmann, Florian Traum und Leon Dombrowski. Auf dem Bild fehlen Trainer Jörg Heuting, Marc Mathe, Nick Hübl, Lucas Heuting und Marcus Genze. Bild: FC Wehr