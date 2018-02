Regionalsport Hochrhein SC Waldshut: Urs Rotkamm 14. in den Vogesen

SC Waldshut: Urs Rotkamm 14. in den Vogesen

Skifahrerin Lena Soehnle vom SC Bad Säckingen wurde beim Städte-FIS-Slalom Elfte

Ski, alpin: (csi) Trotz eisig kalten Sturmwindes hatten sich rund 100 alpine Athleten der Männer- und Frauenklassen, unter ihnen auch einige Rennläufer des Jugendkaders des Skiverbandes Schwarzwald (SVS), auf dem Markstein in den elsässischen Hochvogesen zu zwei Städte-FIS-Slalomrennen eingefunden. Auch wenn beide Rennen nicht optimal verliefen, kam die Neuenburgerin Chiara Horning (SC Muggenbrunn) mit den Weltcup-tauglichen, eisigen Pistenverhältnissen gut zurecht und sicherte sich mit den Rängen sieben und acht die besten Platzierungen für den SVS. Lena Soehnle (SC Bad Säckingen) wurde Elfte. Bei den Männern fuhr Schwarzwald-Meister Urs Rotkamm (SC Waldshut) nur 2,85 Sekunden hinter dem französischen Sieger Kevin Genasci auf Rang 14, tags zuvor kam er nach einem Fahrfehler nicht über Rang 39 hinaus. Nils Haser (ST Freiburg) war mit Platz 21 schnellster SVS-Fahrer am ersten Renntag, am Folgetag kam er auf Rang 28. Luis Wohlschlegel (SZ Rheinfelden) fuhr auf die Ränge 30 und 37, Yannic Geiger (SZ Lahr) und Nicolas Kiefer (SC Engen) auf die Plätze 36 und 42.