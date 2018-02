Regionalsport Hochrhein SC St. Blasien: Leah Bühler wird Vizemeisterin

SC Waldshut und SC Wehr richten baden-württembergische Meisterschaften im Slalom am Hofeck in Bernau aus

Ski, alpin: (si) Alle Titelträger des Riesenslaloms (wir berichteten) waren auch beim Slalom der baden-württembergischen Meisterschaften des SC Wehr und SC Waldshut am Bernauer Hofeck erfolgreich. Marco Behringer (SC Fischbach) wurde Meister, Leah Bühler (SC St. Blasien), Ronja Wiesler (SC Münstertal) wurden Zweite und Dritte, Pirmin Burger (SZ Elzach) U14-Dritter.

Auch am Tag zwei der Schüler-Landesmeisterschaften trotzten die Skiclubs Waldshut und Wehr den Plusgraden und schufen eine gute Unterlage für den Slalomkurs. Hier waren 55 Tore zu bewältigen, die vor allem für die Starter der jüngeren Jahrgänge eine Herausforderung bedeuteten, da nach aktuellem Meisterschaftsreglement hinter den gelosten Punktbesten nun nach Punktreihenfolge gestartet wird.

Vortagessiegerin Katharina Haas (SC Gerstetten) zeigte auch ihre Slalomqualitäten und sicherte sich mit fast zwei Sekunden Vorsprung den Meistertitel. Ebenso souverän fuhr Leah Bühler als beste Schwarzwälderin zum Vizetitel, ehe mit weiteren gut zwei Sekunden Abstand Ronja Wiesler auf Rang drei folgte. Riesenslalom-Vizemeisterin Laura Disch (ST Freiburg) wurde Vierte. Emilia Löffler (WSG Feldberg), tags zuvor noch Dritte, lag nach dem ersten Durchgang noch auf Platz zwei im Zwischenklassement, schied im Finaldurchgang jedoch aus. Luisa Seifritz (SC Furtwangen) wurde Sechste der U16 (Gesamt 14.). Das Podest der U14 blieb fest in schwäbischer Hand, Alessia Panduritsch (TuS Gutach) und Pauline Kimpel (SC Kandel) sorgten hier mit Platz sechs und acht (Gesamt 11. und 13.) für die Top Ten-Platzierungen für den Skiverband Schwarzwald. Emilia Broglin (ST Freiburg) und Lisanne Klingele (SZ Bernau) kamen auf die U14-Ränge zwölf und 13 (Gesamt 20. und 22.).

Die Nerven behielt Landeskaderfahrer Marco Behringer, nachdem er zunächst nur auf Platz zwei im Zwischenklassement rangierte. Mit Laufbestzeit und zwölf Hundertstelsekunden Vorsprung setzte sich Behringer gegen seinen Teamkollegen Marc Mast (SZ Enzklösterle) durch und sicherte sich den zweiten Landesmeistertitel. Auf den U16-Plätzen acht und neun (Gesamt 9. und 10.) finden sich mit Jakob Baum (SC Oberried) und Jona Juwana (SC Oberkirch) die nächstplatzierten Fahrer des Skiverbandes Schwarzwald. Im ersten Durchgang noch fast zeitgleich gewann Pirmin Burger (SZ Elzach) mit fünfzehn Hundertstelsekunden Abstand den Kampf um Platz drei in der U14-Wertung gegen seinen Kaderkollegen Silas Söllner (ST Freiburg), der Vierter wurde. Nico Burda (IAR Hochschwarzwald), Paul Gfrörer (SC Menzenschwand) und Patrick Bolle (SC Rötteln) fuhren auf die U14-Ränge acht, neun und zehn (Gesamt 27., 29., 30.).

Den Teamwettbewerb im Parallelslalom am dritten Wettkampftag entschied das Team SVS Ost 1 mit Emilia Löffler, Luisa Seifritz, Marco Behringer und Tobias Sigwart (SC Bonndorf) souverän für sich. Zweiter wurde das schwäbische Team Ost 1 mit Doppelmeisterin Katharina Haas an der Spitze. Das kleine Finale gewann das Schwarzwald-Nord Team SVS Nord 1, in dem auch Jonas Schoch mitfuhr, gegen das schwäbische Team Süd 1.