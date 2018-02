Regionalsport Hochrhein SC St. Blasien: Leah Bühler Zweite

Skitalent überzeugt im Slalom beim Leki-Pokal der Schüler in Mellau im Bregenzer Wald

Ski, alpin: (csi) Leah Bühler vom SC St. Blasien trumpfte beim Leki-Pokal der Schüler U14 und U16 in Mellau im Bregenzer Wald auf. Im ersten Durchgang des Slaloms kam sie nur zwei Hundertstelsekunden hinter Katharina Haas (SC Gerstetten) ins Ziel und sicherte sich letztlich mit über zwei Sekunden Vorsprung Rang zwei in der U14. Stefanie Gfrörer (SC Menzenschwand) wurde in Riesenslalom und Slalom Zwölfte und 14. in der U14 (Gesamt 31. und 27.). Bei den Jungen der U16 fur Leon Laule (SC Wehr) als Zwölfter und Elfter (Gesamt 17. und 15.) die besten Platzierungen für das Regio-Süd-Team ein. Ebenfalls in der U16 wurde Moritz Möllers (SZ Bernau) 15. (Gesamt 21.) im Riesenslalom.