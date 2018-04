Regionalsport Hochrhein SC Lauchringen will weg vom Strich

Fußball-Kreisliga A-Ost: Abstiegszone ist schon bedrohlich nahe gerückt. Gegen SV 08 Laufenburg II muss ein Sieg her.

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Während der FC RW Weilheim unaufhaltsam dem Titel entgegen marschiert, wird es im Abstiegskampf immer spannender. Abgeschlagen mit elf Punkten Rückstand zum rettenden Ufer ist der FC Bergalingen, der mit einem Sieg gegen den FC Hochrhein die Hoffnungen nähren will.

Im direkten Duell hat der SC Lauchringen am Sonntag den SV 08 Laufenburg II zu Gast. Nach drei Niederlagen in Folge sind die Lauchringer wieder gefährlich nah an die Abstiegsränge gerutscht. SC-Vorsitzender Thomas Kummer spricht von einem Sechs-Punkte-Spiel: „Es wäre schön, wenn wir uns ein Polster verschaffen könnten, bevor die starken Gegner ins Wutachstadion kommen. Das geht nur mit einem Dreier am Sonntag.“

Die Leistung zuletzt beim 0:2 gegen den FC Hochrhein gibt keinen Anlass zum Optimismus. Vor allem die Schwäche in der Offensive spricht Kummer an: „Gegen den FC Hochrhein hatten wir nicht im Ansatz eine Torchance bekommen. Wenn wir ähnlich auftreten, sehe ich keine Chance.“ Kummer rechnet damit, dass der Gegner mit einem starken Team antreten wird, um seine letzte Chance zu nutzen, noch einmal heranzukommen. Zumindest personell sieht es beim SC Lauchringen besser aus. Spielertrainer Carmine Marinaro kann nach Aussage von Kummer wohl aus dem Vollen schöpfen.

"Es ist noch nicht viel passiert"

Seit Sommer trainiert Thomas Scherzinger (32), ein Null-Achter durch und durch, die Reserve des SV 08 Laufenburg. Er hat die Nachfolge von Michael Wasmer angetreten.

Thomas, noch einmal ein kurzer Rückblick. Wie bitter war die 2:4-Niederlage im Derby in Murg?

Es war eine unglückliche Niederlage. Nach dem 2:2 wollten wir einen Punkt mitnehmen. Ich hatte den Eindruck, wir wollten unbedingt noch das dritte Tor schießen. Der Schuss ging aber dann nach hinten los.

Es hätte ein gutes Osterwochenende werden können.

Ja. Statt vier Punkten haben wir nur einen. Es ist noch nicht viel passiert. Wir haben in den nächsten Wochen die direkten Konkurrenten als Gegner. Um gegen sie zu punkten, müssen wir aber unsere Fehler abstellen.

Die vergangenen Ergebnisse waren durchaus achtbar. Stimmt das optimistisch?

Die Leistungen waren bei uns in Ordnung. Einstellung und Trainingsbeteiligung stimmen in der Mannschaft. Allerdings hätten wir drei oder vier Punkte mehr haben können. Ich sehe trotz allem einen Aufwärtstrend. Immerhin sind uns in zwei Spielen fünf Tore gelungen. Das ist ja schon mal nicht so schlecht. So lange der Abstand noch nicht zu groß ist, ist alles möglich.

Schiedsrichter-Ansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 17 Uhr:

SV Berau – FC RW Weilheim (Vorrunde: 2:7). – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Tipp: 1:3.

18.30 Uhr:

VfB Waldshut – SV BW Murg (4:3). – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Tipp: 2:2.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Weizen – SG Mettingen/Krenkingen (2:5). – SR: Martin Bernhart (Bonndorf). – Tipp: 3:2.

SC Lauchringen – SV 08 Laufenburg II (0:0). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 3:1.

FC Bergalingen – FC Hochrhein (1:4). – SR: Artur Schütz (Wehr). – Tipp: 2:4.

SV Nöggenschwiel – Spvgg. Wutöschingen (0:0). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 1:1.

SV Rheintal – FC Bad Säckingen (3:1). – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Tipp: 1:1.

17.15 Uhr:FC Grießen – SV Albbruck (3:1). – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Tipp: 0:2.