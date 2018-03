Regionalsport Hochrhein SC Lauchringen vertraut Carmine Marinaro

A-Kreisligist verlängert mit seinem Trainer und läutet im Sommer eine weitere Verjüngungskur mit neun A-Junioren ein

Fußball-Kreisliga A-Ost: (neu) Der SC Lauchringen hat die Weichen für die Saison 2018/19 gestellt. Der Verein hat seinen Vetrag mit Trainer Carmine Marinaro verlängert. Marinaro übernahm das Team in der Winterpause des vergangenen Spieljahres und geht somit im Sommer in seine zweite Spielzeit beim Tabellenzehnten der Kreisliga A-Ost. Der SC Lauchringen will seinen Weg, auf eigene, junge Spieler zu setzen, konsequent weiter gehen, wie Vereinschef Thomas Kummer betont: "Im Sommer kommen neun A-Juniorenspieler zu den Aktiven. Carmine Marinaro ist der ideale Mann, diese jungen Spieler ins Team zu integrieren." Neuer Co-Trainer wird der Schweizer René Fehlmann, langjähriger Aktiver beim SC Lauchringen. Bei der zweiten Mannschaft haben Trainer Thomas Walther und sein Asisstent Mutlu Celen ebenfalls für die nächste Spielzeit zugesagt.