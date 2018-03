Regiosport Hochrhein SC Lauchringen steckt jetzt mitten im Abstiegskampf

Ernüchterung nach 1:2 gegen den FC Bad Säckingen. Veselin Radic sichert dem Aufsteiger mit einem traumhaften Fallrückzieher den Sieg

Fußball-Kreisliga A-Ost: SC Lauchringen – FC 08 Bad Säckingen 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 (9.) Forstmeyer, 1:1 (57.) Roith, 1:2 (73.) Ves. Radic. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 90.

Spielertrainer Carmine Marinaro vom SC Lauchringen war sauer. Seine Elf verlor das wichtige Heimspiel gegen den FC Bad Säckingen mit 1:2. "Es war das erste Punktspiel für uns in diesem Jahr. Da weiß man nicht so richtig, wo man steht. Jetzt wissen wird es. Abstiegskampf pur ist angesagt. Das muss man so sehen", sagte er deutlich.

Mit hängenden Köpfen liefen die Lauchringer vom Feld. Sie hätten im wichtigen Duell gegen den Aufsteiger sich etwas Luft verschaffen können. Stattdessen hängen sie nun wieder im Schlamassel. "Die Heimspiel gegen die direkten Konkurrenten sollten wir eigentlich gewinnen", sagte Marinaro, "das erste haben wir schon versaut." Er sprach von spannenden Wochen.

Seine Elf hatte es sich selbst zuzuschreiben. In den Anfangsminuten offenbarte die Lauchringer Defensive einige Lücken, was den Gästen Chancen einbrachten. Nach vorne kamen Marinaros Kicker erst gar nicht zum Zug. Das 0:1 war beispielhaft: SCL-Torwart Kevin Wölm parierte, der Ball landete vor den Füßen von Felix Forstmeyer (9.), der drosch den Ball unter die Latte. Die Gäste hätten die Führung ausbauen können, bevor der SC Lauchringen die erste richtige Möglichkeit hatte. Manuel Schätzle lupfte drüber. Kurz vor der Pause legte Kristijan Maric quer, Albano Lettieri stand frei, Gästetorhüter Raphael Scherzinger parierte.

Chancen gab es in der zweiten Häflte hüben wie drüben. Zunächst waren die Gäste am Zug. Veselin Radic (51.) kam zu Fall, Kapitän Dylan Walter zielte vom Punkt daneben. Die Strafe folgte auf den Fuß. Schrezinger (57.) patzte, Michael Roith staubte ab – 1:1. Es ging hin und her. Radic (60.) traf die Latte, das Nachsetzen von Fabio Genna brachte nichts. Gegenüber verpasste Maric (67.) die Lauchringer Führung. Scherzinger rettete zwei Mal.

Mit einem Galator bescherte Radic (73.) den Bad Säckingern schließlich den Sieg. Er legte sich quer in die Luft. Sein Fallrückzieher schlug im langen Eck ein. Verteidiger Tom Soult (86.) hätte die Partie endgültig entscheiden müssen. Er scheiterte freistehend an Wölm. So musste Schäfer draußen noch zittern: "Ich bekomme bald einen Herzkasper. Bevor die Lauchringer das 1:1 schießen, hätten wir mit 3:0 führen müssen." Mit diesem Manko quäle sich seine Elf bisher durch die Saison. "Wir haben wieder gut angefangen und haben es einfach nicht hingekriegt, nachzulegen, und am Schluss kann man so ein Spiel auch noch verlieren."

Es reichte. Schäfer ballte die Fäuste. Die Erleichterung war ihm deutlich anzumerken.