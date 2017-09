Fußball-Kreisliga A SC Lauchringen siegt dank Roith

Fußball-Kreisliga A: Marinaro-Elf gewinnt gegen den SV BW Murg mit 1:0. 4:1 – In der Westliga lässt Neuling SV Nollingen den Vizemeister FC Hauingen abblitzen

Kreisliga A-Ost

SC Lauchringen – SV BW Murg 1:0 (1:0). (neu). Dass der SC Lauchringen nicht der Lieblingsgegner des SV BW Murg ist, hatte Murgs Trainer Sven Oertel bereits erwähnt. Sein ungutes Gefühl bewahrheitete sich erneut. Der SC Lauchringen ließ kaum Chancen der Murger zu. "Die Mannschaft hat kompakt gespielt und hat sich deutlich gesteigert", freute sich SCL-Vorsitzender Thomas Kummer. Michael Roith schoss kurz vor der Pause das Siegtor. Kummer: "Wir hätten unsere Konter noch etwas ruhiger ausspielen können, dann hätten wir die Partie früher entschieden." Er sprach von einem verdienten Sieg.

VfB Waldshut – SV Albbruck 4:0 (2:0). – Der SV Albbruck igelte sich von Anfang an hinten ein. "Ein bischen war es wie beim Handball, alles spielte sich in einer Hälfte ab", beschrieb Trainer Nils Mühleweg vom VfB Waldshut. Seine Elf machte schon früh alles klar, und Mühlenweg freute sich: "Endlich mal zu null." Ein Wermutstropfen: Arbnor Smakaj (65.) musste mit Rot vom Platz. Schiedsrichter Christian Kühn wertete dessen Aktion gegen einen Albbrucker als Tätlichkeit.

FC Grießen – FC RW Weilheim 2:4 (1:2). – Der FC Grießen erwischte einen super Start. Jörg Ritter traf noch bevor der Minutenzeiger eine Umdrehung beendet hatte. Danach hatten die Klettgauer zwei dicke Möglichkeiten zum 2:0. Die Elf von FCG-Trainer Thorsten Stauch baute dann ab. Die letzten zehn Minuten der eher mäßigen ersten Hälfte gehörten den Gästen aus Weilheim. Manuel Schildknecht (43./45.) drehte die Partie noch vor der Pause. Eric Landwehr (50.) gelang im abwechslungsreichen zweiten Durchgang der Ausgleich. Am Ende wurden die Grießener ausgekontert. Sebastian Schmidt entschied das Spiel mit seinem Doppelschlag.

FC Bergalingen – SV 08 Laufenburg II 2:1 (1:1). – Erleichterung beim FC Bergalingen: Der Aufsteiger feierte den ersten Saisonsieg. Bergalingens Vereinschef Martin Schmid gestand: "Am Ende war es noch eine Zitterpartie." Zudem räumte er ein, dass dem 1:1 von Mike Strittmatter (45.) ein unberechtigter Eckball vorausgegangen war. Die Gäste aus Laufenburg vergaben nach Islamis Führung in der 20. Minute Chancen zum 2:0. In der zweiten Hälfte hatten beide Teams ihre Möglichkeiten. Tim Schmid (70.) nutzte eine davon zum umjubelten Bergalinger Erfolg.

SV Berau – SG Mettingen/Krenkingen 3:1 (2:1). – Mit viel Einsatz und Kampf kam der SV Berau zum Erfolg. Das war der Trumpf, den die Elf von Trainer Michael Jehle ausspielte. Entscheidend für die Partie: Nach dem Rückstand antworteten die Berauer schnell. Michael Eichhorn (31.) und Jörg Isele (36.) leiteten den Sieg ein. Marco Paulke (73.) machte alles klar.

Kreisliga A-West

FC Hauingen – SV Nollingen 1:4 (1:1). – Hut ab vor dem Aufsteiger SV Nollingen. Er siegte fast schon ohne Mühe beim Vizemeister. "Ja. Wir haben sehr gut gespielt", sagte Nollingens Trainer Giovanni Di Feo, der sich jetzt aufs Derby gegen den SV Karsau am Samstag freut. Nachdem Di Feo umgestellt hatte, lief es in der zweiten Hälfte besonders gut. Di Feo: "Wir hatten schon vor dem 1:0 für die Hauinger die besseren Chancen."

FV Lörrach-Brombach III – SV Herten 2:6 (1:3). – Hertens Trainer Thorsten Szesniak zollte dem Gegner Respekt: "Die Lörracher haben gut mitgespielt. Das Ergebnis war deutlicher, als es letztlich war. Wir haben immer zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen." Mit seiner Elf war er hoch zufrieden: "Es war ein guter Auftritt. Ein Riesenkompliment, wie die Mannschaft mit der frühen Anstoßzeit am Sonntagmorgen umgegangen ist."

SV Karsau – FC Huttingen 4:2 (3:1). – Auf heimischem Platz gelang den Karsauern der erste Dreier. Schmidt, Rückert, Wohner und Gottstein machten den Sieg perfekt.

FV Degerfelden – FC Hausen 1:4 (0:2). – Beim FV Degerfelden will's dagegen zu Hause nicht klappen, obwohl Yannick Greschek zwischenzeitlich die Hoffnungen nährte.

.Eine Bildergalerie und Video-Interviews mit Michael Eichhorn (SV Berau) und Manuel Boll (SG Mettingen/Krenkingen) vom Derby in Berau finden Sie bei uns im Internet unter: www.suedkurier.de/regiosport