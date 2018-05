Regionalsport Hochrhein SC Lauchringen macht Rot-Weiß Weilheim zum Meister

Fußball-Kreisliga A-Ost: SpVgg. Wutöschingen kommt im Derby nur zu einem 1:1 und kann damit den Tabellenführer nicht mehr einholen. Torwart Robin Matt hat den Traum von der Aufstiegsrelegation nicht aufgegeben

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Schiedsrichter Gerrit Peukert (Rheinfelden) griff zur Pfeife – Schluss. 1:1 endete das Wutachtalderby der Spvgg. Wutöschingen gegen den SC Lauchringen. Auf der Tribüne jubelte die kleine Weilheimer Kolonie: Mit dem Punktgewinn haben die Lauchringer den FC RW Weilheim ohne dessen Zutun zum Meister geschossen. Der Held war Dennis Gallmann, der in der 51. Minute die Wutöschinger Abwehr austanzte und den Ball unter die Latte schlenzte. Für den SC Lauchringen war es ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.

Interview mit Patrick Budde (SpVgg. Wutöschingen):

In der ersten Hälfte glaubte niemand so richtig, dass die Lauchringer noch etwas ernten würden. Die Spvgg. Wutöschingen war überlegen und hatte Chancen. Schon nach zwei Minuten hob Patrick Budde den Ball mit links am Tor vorbei. Timo Stürzl (23.) zimmerte einen Freistoß außen an den Pfosten. In der 40. Minute war es so weit: Christoph Brunner flankte von links, Budde köpfte ein – unhaltbar für Lauchringens Torhüter Rainer Lüber. Der stand weiter im Mittelpunkt und verhinderte weitere Wutöschinger Treffer.

"Am Anfang haben wir gut gespielt. Klar, hätten wir mit 2:0 oder 3:0 führen können", sagte Spvgg.-Trainer Holger Kostenbader. Nach der Pause sah er ein völlig anderes Bild. Die Gäste aus Lauchringen spielten mutiger, aggressiver und wurden immer gefährlicher. Die Spvgg. Wutöschingen verlor den Faden und hatte keine Ideen mehr. Kostenbaders Elf zollte dem personellen Aderlass Tribut. "Unsere Hünen im Zentrum Mietz und Kaiser und Torjäger Nico Bischoff können wir einfach nicht kompensieren", resümierte Kostenbader.

Interview mit Albano Lettieri (SC Lauchringen):

Nach Gallmanns Ausgleich hatten Albano Lettieri und Magnus Kaiser den Lauchringer Siegtreffer auf dem Fuß. Der eingewechselte Muttlu Celen (84.) hätte mit seiner ersten Ballberührung fast das 1:2 erzielt. Sein Kopfballaufsetzer sprang an die Latte, ebenso Gallmanns Kopfball in der 90. Minute. "Wir hätten gerne drei Punkte mitgenommen, aber über die gesamte Partie gesehen war das Remis gerecht. Für uns kann dieser Punkt noch Gold wert sein", erklärte Lauchringens Trainer Carmine Marinaro. Er stand wegen seiner Gelb-Rot-Sperre diesmal nur an der Linie.

FC RW Weilheim ist vorzeitig Meister! Der FC Rot-Weiß Weilheim fünf Spieltage vor Schluss bereits als Meister und Bezirksliga-Aufsteiger fest. Gern hätten die Weilheimer den Titel mit einem Sieg gege den SV Rheintal selbst perfekt gemacht. So können sie in Feierlaune auf den heimischen Kunstrasen antreten. Michael Emmerich scherzte nach dem 1:1 in Wutöschingen freudetrunken: "Wir dürfen jetzt vier Spiele verlieren. Nur das Lokalderby gegen den SV Nöggenschwiel nicht." Robin Matt (SpVgg. Wutöschingen): "Zwei schöne Aufstiegsspiele vor einer tollen Kulisse wären schon klasse" Im vergangenen Sommer wechselte Torwart Robin Matt (21) von seinem Heimatverein FC Tiengen 08 zur Spvgg. Wutöschingen und wurde auf Anhieb zum großen Rückhalt des Tabellendritten. Robin, Ihr Team hat in der ersten Hälfte dominiert. Was ist dann nach der Pause passiert? Die Lauchringer haben plötzlich früh gepresst, uns zu Fehlern gezwungen. Beim Gegentor zum 1:1 waren wir zu passiv. Dennis Gallmann hat das gut gemacht und noch ein bisschen Glück gehabt. In der ersten Hälfte lief noch alles nach Plan. Ja. Wir sind in Führung gegangen, hätten nachlegen müssen. Aber es lief wie in der vergangenen Woche beim 1:1 gegen den SV 08 Laufenburg II. Wir haben wieder das Gegentor kassiert und plötzlich lief nichts mehr. Wie groß ist die Enttäuschung? Ich bin schon etwas enttäuscht. Wir wollten eigentlich wieder auf Platz zwei klettern. Ist Platz zwei weiterhin das Ziel? Wir sind so nah dran. Jetzt wollen wir den zweiten Platz in Angriff nehmen und die Chance nutzen. Zwei schöne Aufstiegsspiele vor einer tollen Kulisse wären schon klasse. Es ist noch alles drin. Würden Sie gern wieder in der Bezirksliga spielen? Lust hätte ich schon. Aber wenn es nicht klappt, ist es auch nicht so schlimm. Es ist schwer für uns, denn es fehlen im Moment wichtige Spieler. Fragen: Michael Neubert

Spielansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 17 Uhr:

FC RW Weilheim – SV Rheintal (Vorrunde: 2:2). – SR: Mario Janutsch (Zell). – Tipp: 4:1.

FC Grießen – VfB Waldshut (1:5). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 1:3.

Sonntag, 15 Uhr:

SV Berau – SC Lauchringen (1:3). – SR: Luigi Satriano (Zell). – Tipp: 2:2.

SV BW Murg – Spvgg. Wutöschingen (0:2). – SR: Artur Schütz (Wehr). – Tipp: 1:1.

FC Hochrhein – FC Weizen (4:2). – SR: Andreas Schmidt (Todtmoos). – Tipp: 2:1.

Stenos:

Spvgg. Wutöschingen – SC Lauchringen 1:1 (1:0) – Tore: 1:0 (40.) Budde, 1:1 (51.) Gallmann. – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Z.: 130.

SV 08 Laufenburg II - FC Bad Säckingen 0:2 (0:2) – Tore: 0:1 (40.) Walter; 0:2 (42./FE) Ves. Radic. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 50.

SG Mettingen/Krenkingen - FC Bergalingen 3:2 (2:0) – Tore: 1:0 (1.) Happle; 2:0 (8.) M. Erne; 2:1 (50.) Matzner; 2:2 (51./ET) M. Erne; 3:2 (54.) Boll - SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 50.

SV Rheintal – FC Weizen 1:0 (1:0). – Tor: 1:0 (12.) Rottenkolber. - SR: Riccardo Lombardo (Bad Säckingen). – Z.: 80. - Bes.: GR für Asal (90./SVR).