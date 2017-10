Regionalsport Hochrhein SC Lauchringen belohnt sich nicht gegen Spitzenreiter

Fußball-Kreisliga A-Ost: FC RW Weilheim müht sich zum glücklichen 2:1-Sieg bei der Elf von Carmine Marinaro

Fussball-Kreisliga A-Ost

SC Lauchringen – FC RW Weilheim 1:2 (1:1)

Tore: 1:0 (31.) Marinaro, 1:1 (35.) und 1:2 (87.) beide M. Flum. – SR: Christian Kühn (Bad Säckingen). – Z.: 200. – Bes.: Wölm (SCL/47.) hält FE von C. Flum.

Carmine Marinaro, Spielertrainer des SC Lauchringen, konnte es nach dem 1:2 gegen Tabellenführer FC RW Weilheim nicht fassen. Diese Niederlage – weil unnötig – musste er erst einmal verdauen. Nach dem Schlusspfiff saß noch eine Weile auf der Bank, wo sonst die Reservespieler sitzen und starrte auf den Boden. Seine Elf brachte die Gäste mächtig ins Schwitzen, stand am Ende trotzdem mit leeren Händen da.

"Mir fällt im Moment nichts ein", sinnierte Marinaro nach der unglücklichen Niederlage: "Wir waren die klar bessere Mannschaft, hatten sie 85 Minuten im Griff." Einzige Ausnahme war die Phase nach der 1:0-Führung: Marinaro selbst hatte per Flachschuss (31.) ins linke Eck getroffen: "Danach haben wir uns fünf Minuten zu weit hinten rein drängen lassen." Prompt kassierte der Außenseiter das 1:1. Nach einem der wenigen mustergültigen Angriffe stand Markus Flum (35.) völlig frei und ließ Torhüter Kevin Wölm keine Chance.

Der SC Lauchringen erledigte seine Aufgabe richtig gut. Er bot dem Spitzenreiter nicht nur Paroli, sondern machte in einigen Phasen ordentlich Druck. Das große Manko der Hausherren war die klägliche Chancenverwertung. Schon nach 17 Minuten drosch Murat Aydogan nach einer flachen Kaiser-Hereingabe die Kugel aus kurzer Distanz über das Tor – ein Kunststück.

Vor dem Weilheimer Siegtreffer machte es der eingewechselte Mikail Cengiz (81.) nicht besser. Er hämmerte die Kugel ebenfalls in den Abendhimmel. Marinaro haderte: "Das ist im Moment unsere größte Schwäche." Am Spiel seiner Elf hatte ansonsten nicht viel zu bemängeln: "Wir spielen einen gepflegten Fußball, investieren viel, aber der Ertrag fehlt. Zuletzt haben wir auf diese Art und Weise mindestens fünf Punkte liegen lassen."

Wie sagt man so schön? Die Lauchringer hatten den Spitzenreiter auf dem Grill. Am Ende half nur wieder wenig tröstende Floskel: Wenn man oben steht, hat man eben das Glück. Das hatte Markus Flum gepachtet. In der 87. Minute stand der Weilheimer Torjäger wieder frei. Das war der Sieg. Trainer Lars Müller blies nach dem Spiel erst einmal die Backen auf, als wollte er sagen: "Das war haarscharf." Mit der Leistung seiner Elf war er nicht ganz zufrieden: "Zu viele Spieler haben ihr Optimum nicht abgerufen. So wurde es ein zähes Ringen." Der von Claudius Flum (47.) verschossene Strafstoß passte dabei gut ins Bild – es reichte dennoch.