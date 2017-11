Regionalsport Hochrhein Rückschlag für den SV Niederhof

Landesliga-Fußballerinnen geben gegen den SV Titisee Führung ab und verlieren noch mit 1:2. Verbandsliga-Spielerinnen des FC Hochrhein ziehen trotz 0:1-Niederlage bei Alemannia Freiburg-Zähringen eine positive Bilanz der Vorrunde

Frauenfußball-Verbandsliga: Alemannia Freiburg-Zähringen – FC Hochrhein 1:0 (0:0)

(neu) Trainer Mike Stark hatte trotz der Niederlage im Spitzenspiel seinen Spaß: "Beide Seiten sind ein hohes Tempo gegangen. Der Gegner war den Tick besser." Bis zum entscheidenden Tor in der 70. Minute war die Begegnung ausgeglichen. Beide Teams arbeiteten in der Defensive gut. Stark: "20 Meter vor dem Tor haben sich beide Teams neutralisiert." Der FC Hochrhein wollte nach dem Rückstand nicht aufgeben. Stark stellte um, ließ offensiver spielen. Tiziana Di Feo hatte sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Allerdings war der FC Hochrhein für Konter anfällig, so dass auch die Zähringerinnen noch zu Möglichkeitrn kamen. Samira Schönstedt im Tor des FC Hochrhein parierte einige Mal glänzend. Nach der Partie bilanzierte Stark: "Wir haben eine super Vorrunde gespielt. Wir haben fünf Punkte mehr als zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Jahr."

Landesliga: SV Niederhof – SV Titisee 1:2 (1:1)

Es ist wie verhext beim SV Niederhof. Der Motor will in dieser Saison nicht so richtig laufen. Nach dem Sieg im Hochrhein-Duell in Schliengen mussten die Niederhoferinnen wieder einen Rückschlag hinnehmen. Wieder einmal haderte der Nollinger Trainer Uwe Butowski mit der mangelnden Chancenverwertung: "Wir haben in der ersten Hälfte ordentlich gespielt und hätten die Partie längst entscheiden müssen." Valeria Montalbano (20.) traf zur Führung. Danach hatten die Niederhoferinnen Pech mit drei Lattenkrachern. Die kalte Dusche gab's in der 36. Minute. Mit dem ersten Schuss aufs Tor schafften die Gäste den Ausgleich. Nach der Pause verlor der SV Niederhof den Faden. Butowski: "Es war eigentlich eine Nullnummer in der zweiten Hälfte." Ein Missverständnis führte allerdings zum 1:2. "Der Gegner hat in jeder Hälfte einmal aufs Tor geschossen und jedes Mal getroffen", ärgerte sich Butowski. Seine Elf schaffte es nicht mehr, die Partie zu drehen.