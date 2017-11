Regionalsport Hochrhein Regio-Derby beim SV Nollingen

Tischtennis-Frauen der TTF Stühlingen II sind leicht favorisiert. Männer des SV Eichsel einmal mit und einmal ohne Christian Switajski. Männer der TTF Stühlingen müssen zwei Mal an die Platten

Tischtennis-Oberliga, Frauen: (gru) Wenn es noch einen Gegner in dieser Liga gibt, der den Durchmarsch der TTF Stühlingen stoppen kann, dann der TV Weinheim-West. Allerdings hat das nordbadische Team im Vergleich zu den Stühlingerinnen drei Spiele weniger absolviert und wohl deshalb erst drei Minuspunkte auf dem Konto. Die bislang einzige Niederlage kassierte der TV Weinheim-West mit 4:8 gegen den TTC Bietigheim-Bissingen II. Dieses Team fegten die Stühlingerinnen mit 8:0 aus der Halle. Dem neunten Sieg im neunten Spiel steht also wenig im Weg.

Verbandsliga, Frauen: – In der vergangenen Saison war die Bilanz des Regio-Derbys ausgeglichen. In der Vorrunde siegte der SV Nollingen mit 8:3 bei den TTF Stühlingen II. In der Rückrunde setzte sich die Reserve aus dem Wutachtal mit dem gleichen Resultat im Rheinfelder Stadtteil durch. Angesichts der jüngsten Ergebnisse sind die Gäste am Sonntagvormittag beim SV Nollingen, der erst vier Spiele absolviert hat, leicht favorisiert.

Verbandsliga, Männer: (mos) Zwei schwere Aufgaben stehen für den SV Eichsel auf dem Programm. Morgen spielt der Tabellenachte gegen den Tabellenfünften TTG Furtwangen/Schönenbach. Vergangene Saison konnten die Eichsler einen Sieg und ein Remis einfahren. Der SV Eichsel wird in Bestbesetzung – also mit Switajski, Bayer, Kalt, Hertrich, Höferlin und Granier – spielen. Tags darauf geht es zum Tabellenzweiten TTF Rastatt. Hier gab es vergangene Saison eine Niederlage und einen knappen 9:7-Sieg. Da in dieser Partie Switajski fehlen wird, rechnet sich der SV Eichsel nichts aus.

Landesliga Staffel 2, Männer: – Der Tabellenvierte TTF Stühlingen hat es dieses Wochenende mit der zweiten und dritten Mannschaft des TTC Singen zu tun. "Vermutlich wird die „Zweite“ komplett spielen. Dann wird ein Sieg unmöglich sein. Aber im Tischtennis kann viel passieren“, fahren Spielführer Jens Lasarzick und sein Team zum Tabellenführer nach Singen, um trotz allem zwei Punkte mit nach Hause zu nehmen. „Am Sonntag gegen den TTC Singen III sind zwei Punkte Pflicht“, so Lasarzick, auch wenn der Gegner in der Tabelle nur einen Platz schlechter steht. Die Stühlinger treten in beiden Spielen mit Gerd Schönle, Frank Schädler, Lasarzick, Alexander Dorka, Jacek Hesse und Sven Demuth an.

Landesliga Staffel 3, Männer: – Nach drei Wochen Pause hat der SV Nollingen einen Einsatz beim TuS Teningen. „In den vergangenen Jahren war gegen den Tabellensechsten nicht viel drin, außer in der letzten Partie, die wir deutlich mit 9:2 gewonnen haben“, hofft Mannschaftsführer Georg Ranert auf ein enges Spiel und darauf, am Ende etwas mitnehmen zu können. Der Tabellenneunte fährt mit Christian Riehm, Oliver Grass, Ranert, Gerhard Gretsch und Petra Kaufmann nach Teningen. Wer als Ersatz für Patrick Heger einspringt, stand noch nicht fest.