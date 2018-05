Regiosport Hochrhein Rechenspiele im Abstiegskampf

Fußball-Bezirksliga: Mit Hilfe des FC Denzlingen und der Vizemeister in Landes- und Bezirksliga könnte sich die Zahl der Absteiger auf maximal zwei Clubs verringern. FC Geißlingen klettert auf Platz 15 und schöpft wieder Hoffnung. TuS Efringen-Kirchen macht gegen den FC Erzingen auf 1:3 ein 4:3 und feiert den Ligaverbleib

FC Geißlingen – FC Wehr 3:0 (0:0). – Tore: 1:0 (65.) Bercher; 2:0 (70./FE) Flum; 3:0 (85.) L. Mülhaupt. – SR: Alessandro Mac-Nelly (Hilzingen). – Z.: 200. – Der FC Geißlingen vergrößerte nicht nur seine eigenen Chancen, vielleicht noch in der Liga zu bleiben, sondern auch die Sorgen des FC Wehr. Die Elf von Trainer Michael Schenker hat nur noch das Heimspiel in zwei Wochen gegen den SV Buch, um Platz 14 zu sichern.

Diese Platzierung könnte die Rettung vor dem Abstieg bedeuten, denn der FC Denzlingen hat die Abstiegsplätze der Verbandsliga verlassen. Das bedeutet, dass aktuell nur ein Landesligist (FC Tiengen 08 oder FSV Rheinfelden) in die Bezirksliga absteigen muss. Das wiederum würde bedeuten, dass nur drei Bezirksligisten in die Kreisliga A müssen, wenn der Vizemeister in die Landesliga aufsteigt.

Platz 15 würde sogar zum Nichtabstiegsplatz, wenn beide Vizemeister (Landesliga und Bezirksliga Hochrhein) aufsteigen. Dann bleiben beiden Hochrhein-Clubs in der Landesliga und verringern damit die Bezirksliga-Absteiger auf zwei.

Die Geißlinger nutzten ihre Chancen nach der Pause besser. Das 2:0 durch Flum "Elfer" – Marc Seger soll Martin Grießer gefoult haben – war die Entscheidung in einem schwachen Spiel. Während sich die Gastgeber über den Sprung auf Rang 15, der ebenfalls noch die Rettung bedeuten kann, freuten, haderte der FC Wehr mit dem Unparteiischen: "Erst zückt er bei jedem Foul Gelb, so dass unsere Spieler jedes Tackling vermieden und dann wünscht er uns viel Freude in der Kreisliga A", kündigte Co-Trainer Jens Faralisch eine "Meldung an den Verband" an: "So etwas geht einfach nicht."

Bosporus FC Friedlingen – SpVgg. Brennet-Öflingen 1:7 (1:5). – Tore: 0:1 (16.) Schmidt; 0:2 (17.) Bernauer; 0:3 (24.) Santos; 0:4 (29.) Cam; 0:5 (35.) Bernauer; 1:5 (40.) Basler; 1:6 (88.) S. Degelmann; 1:7 (90.) Schmidt. – SR: Jürgen Vogelbacher (Schwerzen). – Z.: 80. – Eine Stunde mussten die Gäste und der Absteiger warten, ehe sie ihren Kantersieg perfekt machen konnten. Schiedsrichter Jürgen Vogelbacher hatte sich in der Anstoßzeit vertan und steckte zudem noch im Stau: "Wir waren kurz davor, wieder zu gehen", so Trainer Urs Keser. Nach dem Warten in brütender Hitze agierte seine Elf cool, hatte schon nach 35 Minuten die Punkte sicher, als Timo Bernauer mit dem 5:0 dem Schlusslicht das 100. Gegentor einschenkte.

TuSEfringen-Kirchen – FC Erzingen 4:3 (1:0). – Tore: 1:0 (12.) Hallasch; 1:1 (46.) D’Accurso; 1:2 (51.) Ciglar; 1:3 (64.) D’Accurso; 2:3 (72.) und 3:3 (75.) beide Jo. Bürgin; 4:3 (90.) Hallasch. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 200. – Die Moral stimmt, also kann das Pokalfinale gegen den SV Jestetten am Donnerstag kommen. Der Gastgeber schickte zunächst den "zweiten Anzug" ins Spiel, lag gegen spielstarke Gäste prompt nach 64 Minuten mit 1:3 hinten. Dann aber wechselte Dennis Weiss seine Routiniers ein. Mit zwei Toren in drei Minuten besorgte Jochen Bürgin den Gleichstand. Doch damit nicht genug. Mit dem Schlusspfiff wuchte Fabio Hallesch den Ball per Kopf zum 4:3-Sieg in die Erzinger Maschen. Der Ligaverbleib ist damit endgültig perfekt.

SV Weil II – SV Buch 3:1 (1:0). – Tore: 1:0 (28.) Arsentjew; 1:1 (59.) Holzapfel; 2:1 (76.) Strauss; 3:1 (83.) Perrone. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 60. – Beine rissen sich beide Teams bei hohen Temperaturen nicht aus. "Ein Sommerkick", urteilte SVW-Trainer Thomas Schwarze, der mehrere Nachwuchsspieler einsetzte, darunter Sydney Strauss, der sein Bezirksliga-Debüt eine Minute nach seiner Einwechslung mit dem 2:1 krönte. "Wir hätten einen Punkt verdient, wenn wir einen längeren Atem bewiesen hätten. Am Ende gab die Weiler Routine den Ausschlag", kommentierte SVB-Trainer Michael Hägele die vierte Niederlage in Folge.

VfR Bad Bellingen – FV Lörrach-Brombach II 7:4 (2:1). – Tore: 1:0 (4.) Reif; 1:1 (26.) Imgraben; 2:1 (38.) und 3:1 (51.) beide Siegin; 4:1 (55.) und 5:1 (59.) beide J. Domagala; 5:2 (71.) Palatini; 6:2 (74.) und 7:2 (75.) beide Siegin; 7:3 (84.) Seng; 7:4 (89.) Palatini. – SR: Uwe Seifert (Waldshut-Tiengen). – Z.: 200. – Tim Siegin trifft und trifft und trifft. Zuverlässig wie einst der VW-Käfer steuerte der Torjäger vier "Hütten" bei und hat nun 45 Tore auf seinem Konto – ohne Zweifel ein Rekord für die Ewigkeit. Mit dem klaren Sieg übernahmen die Rebländer wieder die Tabellenspitze und liefern sich nun mit dem punktgleichen SV 08 Laufenburg ein Fernduell um den Titel.

Die Bad Bellinger müssen nun zur SpVgg Brennet-Öflingen und erwarten zum Abschluss den FC Wallbach. Die Laufenburger Verfolger haben am Samstag den SV Weil II zu Gast und fahren zum Saisonfinale zum FC Geißlingen. Gewinnen beide Teams ihre Spiele, haben die Bad Bellinger mit einer Tordifferenz von aktuell +49 die besseren Karten gegenüber den 20 Treffer schlechtern Laufenburgern.

FC Schönau – FC Wittlingen 2:0 (1:0). – Tore: 1:0 (27.) Diemer; 2:0 (90.+1) K. Erdogan. – SR: Marco Brendle (Freiburg). – Z.: 200. – Beim FC Wittlingen ist der Wurm drin. Kurz vor dem Meistertitel schwächelt die Elf von Trainer Tiziano Di Domenico und musste sich dem personell arg gebeutelten FC Schönau beugen. Nach zwei Niederlagen in Folge rutschte der bisherige Spitzenreiter auf Rang drei zurück und hat zwei Spiele vor Saisonende nun zwei Punkte Rückstand auf den VfR Bad Bellingen und den SV 08 Laufenburg.