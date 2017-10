Regiosport Hochrhein Ramon Kübler unterliegt in Ankara

Kickboxen: Bei der Gala unterliegt der Lottstetter knapp gegen Lokalmatador Mücait Kulak

Kickboxen: – Ramon Kübler aus Lottstetten vom "Muay Thai Gym Mendez" aus Überlingen hat seinen Kampf bei der Gala „Muhtsem Kickboks-MMA Galasi“ in der Türkei gegen Lokalmatador Mücait Kulak knapp nach Punkten verloren. Sein Gegner, vier Jahre jünger als Kübler, wuchs in Ankara über sich hinaus und hielt gut dagegen. Der Lottstetter hingegen kam etwas schwer in den Kampf, hatte in der dritten und letzten Runde aber klare Vorteile. Die ausgeglichene zweite Runde wurde von den Kampfrichtern zu Gunsten des Türken gewertet, der auch schon die erste Runde für sich entschieden hatte. „Ramon hat gut gekämpft, kam allerdings etwas zu spät in Tritt“, resümierte Trainer Sebastian Harms-Mendez. „Er hat sich aber trotzdem sehr gut verkauft.“