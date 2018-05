Regiosport Hochrhein Ramon Kübler behält den Weltmeister-Gürtel

Thaiboxen: Der 30-jährige Athlet aus Lottstetten vom Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen setzt sich in Saarbrücken nach einstimmigem Urteil gegen Mehmet Balik aus Herbrechtingen durch

Thaiboxen: – Das Ziel für Profi-Kampfsportler sind Titel. Ein solches Ziel hat nun einmal mehr Ramon Kübler aus Lottstetten, der für das Muay Thai Gym Mendez aus Überlingen startet. Der 30-Jährige verteidigte in Saarbrücken seinen Weltmeister-Gürtel des Verbandes AFSO. Nach einstimmigem Urteil setzte er sich gegen Mehmet Balik aus Herbrechtingen durch.

„Es war ein hartes Stück Arbeit“, resümierte Ramon Kübler. „Ich bin absolut zufrieden mit dem Kampf, wobei mein Gegner gezeigt hat, dass er unglaubliche Nehmerqualitäten hat.“ Der Lottstetter kam erstaunlich gut in den Kampf, was hin und wieder seine Schwäche ist. Der 30-Jährige setzte im Kampf die Akzente, musste aber durch unorthodoxe Techniken wie Drehungen und eingesprungene Schläge jederzeit hellwach sein.

Eine kleine Vorentscheidung fiel in der dritten Runde, als Ramon Kübler seinen Gegner mit einigen sogenannten Low Kicks auf die Bretter zwang. Mehmet Balik wurde zwar angezählt, machte aber weiter. „Danach waren seine Bewegungen nicht mehr so flüssig“, sagt der Lottstetter. „Als er in der vierten Runde nach einem High Kick erneut angezählt wurde, habe ich ein kleines bisschen zurückgenommen und bin eher auf Sicherheit gegangen, weil ich uneinholbar vorne lag.“

Auch wenn Ramon Kübler vor dem Kampf angedeutet hat, dass er vorzeitig gewinnen wolle, war er mit dem Verlauf des Kampfes voll und ganz zufrieden. „Besser geht natürlich immer, aber unser Konzept ist voll aufgegangen“, sagt er und lobt seinen Trainer Sebastian Harms-Mendez: „Er hat mich wieder einmal perfekt vorbereitet und hervorragend auf meinen Gegner eingestellt.“ Dieser wiederrum lobte den 30-Jährigen, dass er seinen technisch wohl besten Kampf seiner Karriere gezeigt habe. „Der Gegner war besser vorbereitet als erwartet, doch auch dies reichte nicht, da Ramon seine komplette technische Bandbreite abgerufen hat“, so Sebastian Harms-Mendez. „Ich bin wirklich stolz auf ihn.“

Es war bereits der zweite Sieg von Ramon Kübler gegen Mehmet Balik. Beide sind 2014 auf der ersten Bodensee Fightnight schon einmal aufeinander getroffen. Damals ging es allerdings um keinen Titel und der Lottstetter siegte auch nur mit einem 2:1-Punkteurteil.