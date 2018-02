Regiosport Hochrhein RV Lottstetten und RSV Wallbach räumen ab

Kunstradfahren: Nachwuchs zeigt sein Können bei den Bezirksmeisterschaften und dem ersten Pokaldurchgang beim RV Lottstetten

Kunstrad: – Anika Papok/Anna-Sophia von Schneyder vom Gastgeber RV Lottstetten standen im Mittelpunkt bei den Bezirksmeisterschaften der Junioren. Die amtierenden Deutschen Meister der Schüler im Zweier setzten bei ihrem zweiten Auftritt bei den U19-Juniorinnen erneut ein Ausrufezeichen. Die beiden Talente steigerten durch neue Programmpunkte ihre eingereichte Punktzahl auf 113,50 Punkte.

Schon bei der Premiere der neuen Übung, vor Wochenfrist in Biberach/Riss überzeugten die Schützlinge von Trainerin Kerstin von Schneyder mit 104,60 ausgefahrenen Punkten. Nun legten sie vor heimischem Publikum noch einmal nach und siegten mit Bestleistung von 105,00 Punkten. Platz zwei ging an Maria Wirth und Stefanie Probst vom RSV Wallbach, die 60,61 ihrer eingereichten 76,00 Punkte ausfuhren. Beide Zweier aus dem Bezirk Hochrhein-Wiesental schafften damit problemlos die Qualifikation für die baden-württembergischen Meisterschaften, die Sonntag, 25. Februar, in Ravensburg, stattfinden.

Die Qualifikation für Ravensburg gelang bei den U19-Juniorinnen auch Natascha von Schneyder (RV Lottstetten), die im Einer nach einer fast fehlerfreien Kür hervorragende 81,70 von 86,00 eingereichten Punkten ausgefahren hat. Zweiter wurde Larissa Rehm (RV Lottstetten) mit 44,41 Punkten vor Amelie Knispel (RSV Herten), die 42,49 holte.

U19-Junior Tim Schwald vom RSV Wallbach hatte ebenfalls keine Probleme, sich für den Wettkampf in Ravensburg zu qualifizieren. Schwald fuhr eine saubere Kür und wurde mit 86,90 Punkten überlegen Bezirksmeister vor Marco Rehm (RV Lottstetten), der auf 46,01 Punkte kam.

Eine Bereicherung der Lottstetter Kunstrad-Wettkämpfe war die Kür von Anne Lais vom RSV Wallbach, die als Alleinstarterin – erstmals bei den Frauen – ihren Wettkampf gefahren ist. Die Kürnbergerin fuhr von 150 eingereichten Punkten genau 109,75 Punkte aus.

Gleichzeitig wurde in Lottstetten der erste Durchgang im Bezirkspokal der Schüler ausgefahren. In den neun Disziplinen gingen vier Siege an den RV Lottstetten. Drei Spitzenplätze sicherte sich der RSV Wallbach und zwei Sieger stellte der RSV Herten.