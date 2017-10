Regiosport Hochrhein RV Lottstetten setzt Akzente

Kunstradfahrerinnen Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok verpassen in der Klasse der U15-Schülerinnen beim Curt-Liebich-Pokal in Gutach mit ihrem neuen Programm den deutschen Schülerrekord nur um einen einzigen Punkt

Kunstrad: – Gut vertreten war der RV Lottstetten beim traditionellen Curt-Liebich-Pokal, den der RSV Gutach ausgerichtet hat. Neun junge Kunstradfahrer nahmen an den Wettkämpfen im Schwarzwald teil. Vom RSV Wallbach waren vier Teilnehmer dabei.

Im Zweier der U15-Schülerinnen waren die zweimaligen Deutschen Meister Anna-Sophia von Schneyder und Anika Papok eine Klasse für sich. Sie fuhren als letzte Starter mit 90,90 eingereichten Punkten ihr neues Programm sehr sicher. Mit persönlicher Bestleistung von 87,60 Punkten blieben sie am Ende nur einen Punkt unter dem deutschen Rekord in der Schülerklasse. Im Einer dieser Altersklasse fuhr Mira Zipfel (RV Lottstetten) 50,35 Punkte aus.

In der Klasse der U13-Schülerinnen kamen es zu einem Bezirks-Zweikampf. Letizia Daudey und Sofia Baier waren mit 47 Punkten eingereicht und notierten am Ende eine Bestleistung mit 43,10 Punkten. So blieb Lena Reichert und Laura Thomann vom RSV Wallbach, die mit 36,70 Punkten eingereicht waren, nur der zweite Platz. Im Einer dieser Altersklasse fuhr Leonie Papok auf den vierten Platz. Bei den Jungs wurde Julius Berchtold (RSV Wallbach) Zweiter.

Im Einer der U11-Schüler steigerte Letizia Daudey ihre Bestleistung auf 48,37 Punkte. Sie wurde damit Zweite. Nicolaj von Schneyder kam in dieser Klasse auf Platz fünf.

Zweite hinter Hanna Bothe/Julia Schondelmaier vom Gastgeber wurden die U19-Juniorinnen Natascha von Schneyder und Deniz Altunöz vom RV Lottstetten, die im Zweier von 68,90 eingereichten Punkten 63,75 ausfuhren. Im Einer kam Natascha von Schneyder auf Rang vier, direkt vor ihrer Zweier-Partnerin. Bei den U19-Junioren war Tim Schwald vom RSV Wallbach der einzige Starter.