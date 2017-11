Regiosport Hochrhein RV Lottstetten holt sich sieben Pokale

Finale der Kunstradfahrer beim RSV Wallbach mit 42 Kindern und Jugendlichen aus vier Vereinen. Lottstetter U11-Schülerin Letizia Daudey gewinnt hauchdünn vor der Lokalmatadorin Caroline Wirth

Kunstrad: – Beim Pokalfinale des Bezirks Hochrhein-Wiesental beim RSV Wallbach gaben 42 Kinder und Jugendliche aus vier Vereine nochmals alles, um ihre Punktausbeute nach den drei Durchgängen in 13 verschiedenen Klassen noch zu verbessern. Entsprechend interessant waren die Wettbewerbe, bei denen die Mädchen und Jungen höchst konzentriert auf dem Parkett agierten.

Allerdings fehlte den Herausforderern das Glück der Tüchtigen, die Führenden verteidigten ihre Spitzenpositionen meist souverän. Richtig eng war es in Wallbach nur bei den U11-Schülerinnen. Letizia Daudey vom RV Lottstetten ging mit einem Vorsprung von 0,37 Punkten gegenüber Caroline Wirth (RSV Wallbach) in die letzte Runde. Nach fünf Minuten standen bei Wirth von den eingereichten 52,50 Punkten noch 46,91 auf der Anzeigetafel.

Nun war klar, dass Letizia Daudey mindestens 46,55 Punkte ihrer eingereichten 53,40 ausfahren musste. Diese Nervenprobe überstand die junge Sportlerin und notierte am Ende 47,00 Punkte. Darüber freute sich ihre Trainerin Kerstin von Schneyder ebenso wie über die 85,86 Punkte, die Anna-Sophia von Schneyder/Anika Papok im U15-Zweier einfuhren: „Wir hatten einige neue Passagen – alles hat prima geklappt“, strahlte die Mama und Trainerin.

Fachwart Andreas Maier (Dogern) ehrte in Wallbach neben den Pokalsiegern auch die Teilnehmerinnen an den Deutschen Meisterschaften, Alisa und Anne Lais (RSV Wallbach) sowie Anna-Sophia von Schneyder/Anika Papok, die sich im Zweier den U15-Titel holten. Der RV Lottstetten stellt sieben Pokalsieger in Leonie Papok (U13), Letizia Daudey (U11), Mira Zipfel (U15), Marco Rehm (U15), Adele Hohenbichler/Leonie Papok (U13), Anna-Sophia von Schneyder/Anika Papok (U15), Natascha von Schneyder/Deniz Altunoöz (U19). Vier Titel gehen an den RSV Wallbach mit Anne Lais (U19), Julius Berchtold (U13), Tim Schwald (U19) und Emilia Keser (D-Schülerinnen). Für den RSV Herten waren Karen Räuber (Frauen) und Frieder Wildenhahn (U11) erfolgreich.

Einer-Kunstradfahren:

D-Schülerinnen: 1 Emilia Keser (RSV Wallbach) 72,49; 2. Johanna Wildenhahn (RSV Herten) 58,60; 3. Indira D’Souza (RSV Wallbach) 40,95; 4. Giulia Masi 29,34; 5. Gladys June Holle 27,12; 6. Skye Vellutini (alle RV Lottstetten) 20,22; 7. Lilly-Marleen Opitz 12,41; 8. Zoe Späth (beide RSV Herten) 11,56. – U11-Schülerinnen: 1. Letizia Daudey (RV Lottstetten) 128,50; 2. Caroline Wirth 128,04; 3. Amelie Peter 48,67; 5. Fiona Schuhmacher (alle RSV Wallbach) 38,13; 5. Eliana Merk (RSV Dogern) 36,53; 6. Amelie Schneider (RSV Wallbach) 26,98; 7. Carolin Burkart 17,74; 8. Karolina Gießbach (beide RSV Herten) 16,31. – U13-Schülerinnen: 1. Leonie Papok (RV Lottstetten) 173,46 Punkte; 2. Stefanie Probst (RSV Wallbach) 143,96; 3. Adele Hohenbichler (RV Lottstetten) 134,81; 4. Laura Thomann 124,30; 5. Lena Reichert (beide RSV Wallbach) 119,55; 6. Sofia Baier (RV Lottstetten) 117,08; 7. Merle Stratmann (RSV Dogern) 87,52; 8. Lara Dammann 60,39; 9. Elena Wittig (beide RSV Herten) 24,13. - U15-Schülerinnen: 1. Mira Zipfel (RV Lottstetten) 157,07; 2. Mia Räuber 104,67; 3. Amelie Knispel (beide RSV Herten). – U19-Juniorinnen: 1. Anne Lais (RSV Wallbach) 368,35; 2. Natascha von Schneyder 232,48; 3. Deniz Altunöz 153,53; 4. Larissa Rehm (alle RV Lottstetten) 135,56; 5. Tamara Schwald (RSV Wallbach). – Frauen: 1. Karen Räuber (RSV Herten) 97,20.

U11-Schüler: 1. Frieder Wildenhahn (RSV Herten) 76,36; 2. Nicolaj von Schneyder (RV Lottstetten) 69,46; 3. Liam Model (RSV Herten) 54,32; 4. Jonas Günter (RSV Dogern) 52,28. – U13-Schüler: 1. Julius Berchtold (RSV Wallbach) 98,51; 2. Jimmy Lee Holle (RV Lottstetten) 67,86. – U15-Schüler: 1. Marco Rehm 108,56; 2. Mattias Piberhofer (beide RV Lottstetten) 103,08. – U19-Junioren: 1. Tim Schwald (RSV Wallbach) 255,75; 2. Kai Schulzendorff (RSV Herten) 167,14.

Zweier-Kunstradfahren:

U13-Schülerinnen: 1. Adele Hohenbichler/Leonie Papok (RV Lottstetten) 123,68; 2. Lena Reichert/Laura Thomann (RSV Wallbach) 84,48; 3. Letizia Daudey/Sofia Baier (RV Lottstetten) 71,30. – U15-Schülerinnen: 1. Anna-Sophia von Schneyder/Anika Papok (RV Lottstetten) 233,89; 2. Maria Wirth/Stefanie Probst (RSV Wallbach) 135,68; 3. Mia Räuber/Amelie Knispel (RSV Herten). – U19-Juniorinnen: 1. 1 Natascha von Schneyder/Deniz Altunöz (RV Lottstetten) 186,81.