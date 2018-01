Regiosport Hochrhein RSV Wallbach auf Titelkurs

Radball-Youngster Mika Schrott und Lukas Stocker bleiben auch in eigener Halle ohne Verlustpunkt und führen die Tabelle der U15-Schüler deutlich an

Radball: – Es läuft für Mika Schrott und Lukas Stocker auch in dieser Saison. Die beiden Youngster des RSV Wallbach haben den Sprung in die nächst höhere Altersklasse gut überstanden. Das Duo dominiert die Liga, führt die Tabelle nach 13 Siegen in 13 Spielen unangefochten an und ist auf einem guten Weg, was das Weiterkommen auf bei den baden-württembergischen und den deutschen Meisterschaften angeht.

Was die beiden Wallbacher Radballer drauf haben, konnten sie beim Heimspieltag in der Flößerhalle unter Beweis stellen. Drei Mal mussten sie aufs Feld und verpassten zwei Mal nur knapp einen zweistelligen Sieg. Sowohl die SG Langenschiltach/Lauterbach wurde mit 9:0 bezwungen als auch die "Vierte" aus Gärtringen. Weitaus mehr zu tun hatten die beiden Wallbacher in der Schlusspartie gegen die Gärtringer "Zweite", die auf Platz drei in der Tabelle steht und zuvor ebenfalls schon zwei Partien gewonnen hatte. In einer jederzeit spannenden Partie setzten sich Mika Schrott und Lukas Stocker am Ende doch knapp mit 4:3 durch und bleiben unangefochten an der Spitze.