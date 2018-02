Regionalsport Hochrhein RSV Öflingen gewinnt den Titel

Radballer Luis Frey und Noah Klausmann sind bei baden-württembergischer Meisterschaft in heimischer Schulsporthalle erfolgreich. Vizemeisterschaft für Marc Huber und Moritz Schubach

Radball: (wah) Die Öflinger Schulsporthalle war wieder einmal Schauplatz für hochklassiges Radball. Diesmal standen an zwei Spieltagen die baden-württembergischen Meisterschaften der U17-Jugend-Radballer auf dem Programm. Der heimische RSV Öflingen stellte gleich zwei Mannschaften im Teilnehmerfeld: den RSV Öflingen I mit Luis Frey und Noah Klausmann sowie RSV Öflingen II mit Marc Huber und Moritz Schubach. Die weiteren Mannschaften am Start waren Prechtal II und Weil im Schönbuch, Hofen, Kemnat, Oberesslingen und Prechtal II.Geehrt wurde Marc Huber und Moritz Schubach (Öflingen 2) als Staffelsieger in der U17-Oberliga. Das schafften sie mit der maximalen Punktausbeute von 66 Punkten aus 22 Spielen –und das im ersten Jahr in dieser Leistungsklasse.

Das Auftaktspiel war gleich das vereinsinterne Duell Öflingen 1 gegen Öflingen II. Es war ein ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe. Dem RSV Öflingen I gelang mit dem Halbzeitpfiff das 1:0. Dieses Ergebnis konnte das Duo Frey/Klausmann über die Zeit retten, da der Gegner keine Chancen umsetzen konnte. Auch das folgende Spiel des RSV Öflingen I gegen Prechtal war von ausgelassenen Chancen und vielen taktischen Spielzügen geprägt und endete 1:0 für Öflingen.

Der RSV Öflingen II mit Marc Huber und Moritz Schubach zeigte gegen Hofen, dass er zurecht Staffelsieger geworden ist. Schön herausgespielte Torchancen, gutes Kombinationsspiel und die nötige Spielhärte bescherten ein klares 8:0.

Auch beim RSV Öflingen I platzte der Knoten bei der Patie gegen Oberesslingen. Dennoch war Betreuer Ditmar Klausmann beim 7:1 noch nicht vollends mit der Abstimmung zufrieden. Weil im Schönbuch war der nächste Gegner für Huber/Schubach. In einem spannenden Spiel trennten sich die beiden Mannschaften mit 2:2. Das letzte Spiel des ersten Tags wurde ebenfalls vom RSV Öflingen II bestritten. Das klare 7:1 war Ergebnis des sehr effektiven und offensiven Spiels. Somit ergab sich Platz drei in der Halbzeit-Tabelle hinter RSV Öflingen I und Weil im Schönbuch.

Tags darauf hatte der RSV Öflingen einen unglücklichen Start und musste eine 0:1-Niederlage gegen den Mitfavoriten Kemnat einstecken. Beim Spiel gegen Hofen war die Mannschaft Frey/Klausmann aber wieder hellwach und konnte ihre Leistung abrufen und somit das Spiel 4:0 für sich entscheiden. Im ersten Einsatz des Tages trugen Marc Huber und Moritz Schubach als Öflingen II mit dem nie gefährdeten 7:1 gegen Kemnat zur Verbesserung ihres Torverhältnisses bei. Auch im folgenden Spiel zeigte die Öflinger Mannschaft Siegeswillen und erspielte einmal mehr souveräne Torchancen, die auch gut umgesetzt wurden. Sie ließen sich durch brenzlige Spielsituationen nicht aus dem Konzept bringen und beendeten die Begegnung gegen Prechtal II mit 5:2.

Im zweiten Spiel des RSV Öflingen I dominierte der Drang zum Torferfolg. Luis Frey und Noah Klausmann konnten sich behaupten und mit einem 4:1 gegen Weil im Schönbuch vom Platz gehen. Von Betreuer Stefan Schubach bestens eingestellt ging das Öflinger Duo auch in das Spiel gegen Prechtal. Die Öflinger Spieler hatten die vorläufige Tabelle im Hinterkopf und waren sich der Wichtigkeit des Spieles bewusst. Sie ließen sich aber nicht aus dem Konzept bringen und machten Ihr Spiel, was ihnen mit dem 4:2-Erfolg auch bestens gelang. Die Punkte-Konstellation vor dem letzten Spiel des Turnieres war eine ganz besondere, da bei einem Unentschieden des RSV Öflingen I drei Mannschaften (Öflingen I, Öflingen II und Kemnat) punktgleich gewesen wären. Somit also klare Ansage: Ein Sieg für den RSV Öflingen gegen Prechtal II war Pflicht. Jedoch erwischte das Duo Frey/Klausmann einen Fehlstart. Nach zwei Minuten stand es bereits 2:0 für Prechtal. Das Duo Nico und Timo Volk spielte offensiv und konnte seine Torchancen sauber nutzen. Der RSV Öflingen kämpfte sich aber zu einem 2:2-Halbzeitstand heran. Die zweite Hälfte entwickelte sich zu einem Nervenkrimi. Unter den Augen des Wehrer Bürgermeisters Michael Thater konnte der RSV Öflingen mit unbändigem Kampfeswillen zuerst einen erneuten Rückstand aufholen, bevor die Torchancen konsequent umgesetzt wurden. Am Ende gab es einen 6:3-Sieg.

Meister mit 18 Punkten wurde der RSV Öflingen I mit Luis Frey und Noah Klausmann vor RSV Öflingen II mit Marc Huber und Moritz Schubach, die sich punktgleich, aber mit dem besseren Torverhältnis vor Kemnat platzierten. Auf den weiteren Plätzen folgten Weil in Schönbuch, Prechtal, Prechtal II, Oberesslingen und Hofen.