Regiosport Hochrhein RSV Öflingen gewinnt das Derby

Spannender Radball-Spieltag der U13-Schüler beim RSV Wallbach

Radball: (wah) Am vergangenen Samstag hatten die U13 (Schüler B) Radballer ihren 7. Spieltag in der Wallbacher Flößerhalle. Die jungen Aktiven im Radball waren einmal mehr Publikumsmagnet und bescherten eine gut gefüllte Halle und somit stimmungsvolle Unterstützung .

Im dritten Spiel des Tages trafen die Lokalmatadoren Kimi Schrott und Jonathan Kranz auf ihre Nachbarn aus Öflingen, mit Felix Hinnenberger und Elias Engel. Da sich die Mannschaften aus dem gemeinsamen Training gut kennen, ging es zu Beginn sehr verhalten zu auf dem Parkett. Beide Teams kamen zwar zu Torchancen, die aber niemand zu Toren nutzen konnte. Aus einem Konter kurz vor Ende heraus, gelang den Öflingern dann schlussendlich der 1:0-Siegtreffer.

Nächster Gegner für das Wallbacher Team Schrott/Kranz war Neuenburg, das mit einem Ersatzspieler antreten musste. Hier zeigten die Wallbacher, was sie konnten. Gute Spielzüge mit schön ausgenutzten Torchancen und ein guter kämpferischer Einsatz brachten am Ende einen hochverdienten 5:0-Sieg für Kimi Schrott und Jonathan Kranz. Prechtal 2, das in der Tabelle direkt hinter dem RSV Wallbach steht, erwies sich als ebenbürtiger Gegner. Keinem der Teams gelang es, das Spiel zu dominieren, so dass das 1:1 ein gerechtes Ergebnis darstellte.

Die Öflinger Mannschaft hatte ihr zweites Spiel gegen Singen. Ein spannendes Spiel in dem Felix Hinnenberger und Elias Engel spielerisch und kämpferisch überzeugten und so einen 2:0-Erfolg einfuhren. Im letzten Spiel des Tages traf Öflingen auf die dritte Mannschaft aus Prechtal. Im gesamten Spielverlauf hatten die Prechtaler jedoch nie die Möglichkeit, zu ihrem Spiel zu finden. Der RSV Öflingen dominierten das Spiel, was sich im klaren 6:0-Endstand widerspiegelte.

Ein Spieltag, bei dem viele Emotionen und freundschaftliche Spannung auf und am Spielfeld zu spüren und sehen waren und der zu aktuell Platz drei für den RSV Öflingen und Platz vier den RSV Wallbach in der Tabelle führte – super Ergebnisse für beide Mannschaften.