Radball RSV Öflingen: Stupfel und Leber bleiben unbesiegt

Verbandsliga-Radballer nutzen ihren Heimvorteil. Weitere Turniere beim RSV Wehr und beim RSV Wallbach

Radball: – Einen Großkampftag haben die Radballer aus dem Bezirk hinter sich. Gespielt wurde bei Turnieren in Wallbach, Öflingen und Wehr.

Beim Schüler-A-Turnier in Wallbach setzten sich die Einheimischen Lukas Stocker und Mika Schrott mit 3:1 gegen Liestal durch. Danach gab es ein 1:1 gegen Niederstotzingen, einen bravourösen 4:0-Sieg gegen Möhlin II, ehe eine 1:3-Niederlage gegen Möhlin I kassiert wurde. Trotz einer starken kämpferischen Leistung verloren Stocker/Schrott gegen Waldrems mit 2:3, was den dritten Schlussrang hinter Möhlin und Waldrems bedeutete.

Beim Spieltag der Schüler B (U13) in Öflingen starteten Elias Engel und Felix Hinnenberger vom Ausrichter RSV Öflingen mit einem 2:2 gegen den RVC Prechtal I. Gegen den RSV Neuenburg I siegte das einheimische Duo mit 5:1, gegen den RVC Prechtal II mit 3:1. Das Wallbacher Duo mit Kimi Schrott und Jonathan Kranz ließ seinen Gegnern nie den Hauch einer Chance. Dank gutem Mannschaftsspiel und tollen Torschüssen gewannen die Wallbacher gegen den RVC Prechtal III mit 5:0. Das Konstanzer Duo fegten Schrott/Kranz mit 10:0 vom Platz. Auch der RVC Prechtal I wurde mit 3:0 bezwungen.

Ein Spieltag der Jugend (U17) stand in Wehr auf dem Programm. Bedingt durch die Abwesenheit der Mannschaft aus Sindelfingen wurden diese Spiele kampflos für den Gegner gewertet. Somit blieben für die beiden Wehrer Teams jeweils nur zwei Spiele übrig. Der RSV Wehr mit Simon Buchner und Nikolas Kranz spielte 3:3 gegen den RSV Neuenburg und verlor gegen Tabellenführer den RV Gärtringen II mit 0:6. Nico Buchner und Benedikt Kranz vom RSV Wehr II riefen ihre beste Leistung ab. Gegen die SG Sindelfingen/Weil im Schönbuch gelang ein 5:1-Sieg, gegen den RSV Neuenburg einen 4:3-Erfolg.

In der Wallbacher Flößerhalle kämpften die Bezirksliga-Teams. Der RSV Wallbach spielte mit Fabian Rotzler und Daniel Post. Der Auftakt gegen Langenschiltach III missglückte beim 3:7. Danach fand das Wallbacher Duo immer mehr zum Spiel. So wurde Langenschiltach V mit 5:4 besiegt, ehe ein 7:3-Erfolg gegen Langenschiltach IV folgte.

In Öflingen wurde in der Verbandsliga gespielt. Hier zeigten Robin Leber und Samuel Stupfel ihr Können. Im Eröffnungsspiel gegen den RSV Lauffen II wechselten die Führungen ständig. Am Ende siegten die Öflinger mit 6:5. Gegen den RV Ailingen II gewannen die routinierten Öflinger mit 6:4. Die meisten Tore gab's in der Partie der Gastgeber gegen den RV Ailingen IV. Letztlich siegte der RSV Öflingen mit 8:7. In ihrem letzten Spiel trumpften Leber/Stupfel beim 7:2-Sieg gegen den RV Ailingen III auf.