Radball RSV Öflingen III mit kuriosem Spielverlauf

Beim Saisonauftakt der Landesliga-Radballer in Öflingen machen die Routiniers Günter Trefzer und Björn Griener gegen den RSV Hardt V aus einem 0:6 nach der Pause ein 6:6

Radball: – Mit gemischten Gefühlen beendeten die Landesliga-Radballer aus Öflingen und Wehr ihren ersten Spieltag vor heimischem Publikum in der Schulsporthalle. Während die SG Öflingen/Wehr mit Julian Urich und Manuel Volz alle vier Spiele gewann, reichte des dem RSV Öflingen II mit Raffael Albietz/Jonathan Stupfel nur zu vier Punkten. Lediglich zwei Zähler dank zweier Unentschieden spielten die Routiniers Günter Trefzer und Björn Griener als RSV Öflingen III ein.

Einen heißen Schlagabtausch lieferten sich der RSV Öflingen II und die SG Öflingen/Wehr. Beide Teams treten derzeit mit Ersatzpartnern an. Für David Schillinger steht Jonathan Stupfel neben Raffael Albietz auf dem Parkett. Manuel Volz ersetzt Markus Buchner und spielt mit Julian Urich.

Die Kombinierten aus Wehr und Öflingen lieferten Albietz/Stupfel ein tolles Match in dem die Führung immer wechselte. Praktisch mit der Schlusssirene erzielte die SG Wehr/Öflingen den 8:7-Siegtreffer. In der Folge leistete sich das Team in keinem Moment eine Schwäche. Dem 5:3 gegen den RSV Hardt V folgte ein souveränes 3:1 gegen den RSV Hardt III und zum Abschluss ein 5:4 gegen die „Vierte“ aus Hardt.

Verhaltener verlief der Auftakt für den RSV Öflingen II mit Raffael Albietz/Jonathan Stupfel. Sie erkämpften sich ein 3:3 gegen den RSV Hardt III und ließen dem 1:4 gegen den RSV Hardt IV ein 4:3 gegen den RSV Hardt V folgen.

Lediglich drei Mal mussten Günter Trefzer und Björn Griener ran. Sie ließen dem knappen 1:2 gegen den RSV Hardt IV ein kurioses Match gegen die „Fünfte“ aus Hardt folgen. Zur Halbzeit lagen die Öflinger scheinbar aussichtslos mit 0:6 hinten. Doch nach der Pause spielte das Duo seine Erfahrung aus und kam mit großem Kampfgeist noch zum 6:6. Im abschließenden Match gegen den RSV Hardt III belohnte sich das Duo mit einem 3:3.