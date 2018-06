Regiosport Hochrhein Premiere für den FC Bernau

Erstmals sichern sich die Fußballerinnen aus dem Hochschwarzwald einen Meistertitel

Premiere: Erstmals in ihrer fast 30-jährigen Geschichte holte sich die Frauen des FC Bernau den Titel eines Staffelmeisters. Trotz einer 0:4-Niederlage in Gündelwangen belegte das Team der Trainer Christian Holler und Karlheinz Asbeck nach Rundenschluss den ersten Platz, da auch Konkurrent SV Titisee III das letzte Saisonspiel überraschend verlor. Am Ende standen zwölf Siege und zwei Niederlage und 36 Punkte zu Buche bei 58:23 Toren. Leonie Kuner mit 15 Toren, Lena Vogt mit zehn und Ariana Hoffmann mit neun waren die erfolgreichsten Torschützinnen. Das Meisterfoto zeigt (hinten, von links) Trainer Christian Holler, Leonie Kuner und Rosalie Spitz, Lena Vogt, Lisa Köpfer, Laura Herr, Ariana Hoffmann und Trainer Karlheinz Asbeck sowie (vorn, von links) Juliane Kaiser, Marion Hilpert, Fabienne Köpfer, Spielführerin Yvonne Vogt und Selina Franz. auf dem Foto fehlt Amélie Schmidt. Bild: Franz Kaiser