Regiosport Hochrhein Premiere für Stefanie Zeiher beim SV 08 Laufenburg

Landesliga-Gewichtheber starten als Favorit gegen SGV Oberböbingen

Gewichtheben-Landesliga: (sk) Auf heimischem Terrain starten die Gewichtehber des SV 08 Laufenburg ins neue Jahr. Die auf Rang zwei platzierte Laufenburger Staffel hat am Samstag, ab 18 Uhr, den SGV Oberböbingen zu Gast. Der noch sieglose Tabellenvorletzte von der Ostalb tritt als Außenseiter in der Laufenburger Rappensteinhalle aufs Parkett. Für die Hausherren ist es indessen ein besonderer Kampf, denn erstmals greift die vom KSV Lörrach gekommene Stefanie Zeiher für die Null-Achter an die Hanteln. Sie will mit Lisa Eble, Luis Lopez, Andreas Albiez, Johannes Böhler und Alexander Gruner den Favoritensieg einfahren.