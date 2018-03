Regionalsport Hochrhein Pokalsiege für TTC Hasel und FC Bad Säckingen

Jugend- und Schüler-Pokalturniere des Tischtennis-Bezirks Oberrhein beim TTC Schopfheim/Fahrnau

Tischtennis: (mos) Die Beteiligung am Jugend-Pokalturnier, das der TTC Schopfheim/Fahrnau ausrichtete, ließ arg zu wünschen übrig. Waren es vergangenes Jahr noch insgesamt 19 Mannschaften, so meldeten jetzt nur 15 Mannschaften und zwei (TTC Hasel II und TTC Lauchringen) zogen bei den Schülern noch zurück. Somit starteten die Jungen mit sechs Mannschaften und die Schüler mit fünf. Bei den Mädchen und Schülerinnen gab es je nur eine Meldung, so dass bei den Mädchen bereits der TTC Lauchringen und bei den Schülerinnen der TTC Wehr als Siegerinnen fest standen.

Die Jungen spielten in zwei Gruppen. Die jeweiligen Gruppensieger kamen ins Endspiel. Der TTC Hasel setzte sich in seiner Gruppe klar mit zwei 4:0 Siegen gegen den TTC Schopfheim/Fahrnau und den TTC Wehr II durch. Der SV Nollingen hingegen besiegte zwar den TSV Kandern klar mit 4:0, hatte aber Mühe gegen den TTC Wehr, den er nur knapp mit 4:3 bezwang. Im Endspiel unterlagen die Nollinger gegen Manuel Raimann, Marius Lauber und Lajos Burdack vom TTC Hasel ebenfalls klar mit 0:4.

Bei den Schülern spielte jeder gegen jeden. Am Ende stand der TV Bad Säckingen als klarer Sieger fest. Gerade mal drei Sätze haben die Bad Säckinger Lukas Böhmer, Tim Stemminger und Felix Burger in zwölf Spielen abgegeben, bei vier 4:0-Siegen. Zweiter wurde der TTC Schopfheim/Fahrnau (3:1) vor dem TTC Wehr (2:2).