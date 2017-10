Regiosport Hochrhein Pokalknaller beim SV 08 Laufenburg

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: Vor dem Achtelfinale gegen A-Kreisligist FC Bad Säckingen werden Erinnerungen an ein denkwürdiges Bezirksliga-Flutlichtspiel vom April 2010 wach. FC Schönau reist im einzigen Bezirksliga-Duell zum SV Jestetten. Sieben der acht Achtelfinals im Rothaus-Bezirkspokal finden an Allerheiligen statt.

Fußball, Rothaus-Bezirkspokal: (gru) Im Achtelfinale am Mittwoch, 1. November (Allerheiligen), sind noch sechs Bezirksligisten vertreten. Mindestens einer aus dem Sextett wird das Viertelfinale am Ostermontag verpassen, denn Vorjahresfinalist SV Jestetten hat um 14 Uhr den Ligarivalen FC Schönau zu Gast. Beim letzten Gastspiel im ehemaligen Zollausschlussgebiet kassierten die Schwarzwälder eine deftige 1:5-Klatsche.

Auswärts bei ambitionierten A-Kreisligisten bewähren müssen sich zeitgleich der FC Wittlingen, der zum SC Lauchringen fährt, und der VfR Bad Bellingen, auf den Trainer Werner Gottschlings Ex-Club TuS Stetten wartet. Der TuS Efringen-Kirchen tritt erst abends um 19 Uhr bei der SpVgg. Wutöschingen an.

Heimrecht hat hingegen der SV 08 Laufenburg um 14.30 Uhr im Klassiker gegen den FC Bad Säckingen. Das letzte Duell dieser beiden Traditionsvereine datiert vom 30. April 2010 – ein denkwürdiges Spiel. Mitte der zweiten Spielhälfte wechselte Schiedsrichter Christian Enßle (Wieslet) seinerzeit wegen Dunkelheit vom Rasen- auf den Hartplatz im Hochrheinstadion. Die Gastgeber waren von Enßle in der Pause – beim Stand von 0:1 – zum Platzstreuen aufgefordert worden, spekulierten allerdings auf einen Abbruch, wenn sie der Aufforderung nicht nachkommen würden. Den Unparteiischen juckte das indessen nicht, nach 70 Minuten bat er zum Platzwechsel und ließ auf ungestreutem Terrain weiterspielen.

Ironie des Schicksals: Die Bad Säckinger glichen in der 89. Minute durch den heutigen Laufenburger Norbert Schneider noch aus, bekamen aber eine Geldstrafe wegen des nicht gestreuten Platzes. Die Laufenburger kündigten nach dem Ausgleich einen Protest gegen die Wertung wegen zu spätem Anstoßtermin an. Die Partie blieb übrigens mit 1:1 in der Wertung. Der FC Bad Säckingen, der das Hinspiel mit 3:0 gewonnen hatte, stieg ab. Landesliga-Absteiger SV 08 Laufenburg rettete sich mit einem Punkt Vorsprung vor dem Fall in die Kreisliga A.

Der letzte Laufenburger Pflichtspielsieg gegen den FC Bad Säckingen liegt deshalb ganze 34 Jahre zurück. In der bislang letzten Bad Säckinger Landesliga-Saison, setzten sich die Laufenburger am 8. April 1984 mit 3:2 vor 500 Zuschauern im Hochrheinstadion durch. Das Hinspiel hatten sie zu Hause gegen den damaligen Auf- und Absteiger mit 3:1 gewonnen.

Zurück zur Gegenwart. Noch im Pokalrennen sind zwei B-Kreisligisten: Der TuS Maulburg (B-2) gastiert beim SV Nollingen (A-West) und der FC Dettighofen (B-4) erwartet den FC Hauingen (A-West), Finalist von Bergalingen im Juni 2015 beim 0:1 gegen den FC Tiengen 08.

Der einzig verbliebene C-Kreisligist, die SpVgg. Wehr, die bereits die SG Niederhof/Binzgen und den Lokalrivalen SpVgg. Brennet-Öflingen aus dem Rennen geworfen hat, tritt erst am Mittwoch, 15. November, 19.30 Uhr, beim A-Kreisligisten FV Haltingen an.