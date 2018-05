Regiosport Hochrhein Pokal-Endspiele beim FC Bergalingen

Auf dem Hotzenwald werden an Fronleichnam die Sieger 2018 im Rothaus-Bezirkspokal ermittelt. Ab 13.30 Uhr greift der Bezirksliga-Meister SV Görwihl gegen den FC Hauingen um das „Double“ bei den Frauen. Im Finale der Männer peilt der SV Jestetten ab 17 Uhr gegen den TuS Efringen-Kirchen seinen ersten Pokalsieg bei der fünften Endspielteilnahme an

Fußball: – Der SV Jestetten geht am Donnerstag, um 17 Uhr, auf dem Kunstrasen des FC Bergalingen, angesichts der personellen Situation nicht als Favorit ins Finale gegen den TuS Efringen-Kirchen. Zuletzt, am Sonntag beim 0:1 in Zell, hatte Trainer Michele Masi nur zwölf Spieler: „Ärgerlich, dass vor dem Finale so viele Ausfälle zu beklagen sind. Aber wir werden alles dafür tun, den Pokal endlich einmal zu gewinnen“, so Masi.

Für den SV Jestetten ist es das fünf Finale seit 1991 – und nie wurde der „Pott“ gewonnen. Zuletzt gab es 2017 in Fahrnau ein 1:4 gegen den FC Tiengen 08. Der TuS Efringen-Kirchen ist seit der Winterpause im Aufwind. Mit nur drei Niederlagen wurde der Ligaverbleib eingetütet. Der Pokalsieg würde eine relativ verkorkste Saison doch noch retten. Zwei Mal standen die Rebländer bisher im Finale, jeweils gegen den FC RW Weilheim. 2009 wurde das Endspiel gewonnen, ein Jahr später verloren.

Frauenfußball: – Gegen den Ligarivalen FC Hauingen steht Bezirksliga-Meister SV Görwhl, am Donnerstag, um 13.30 Uhr, zum dritten Mal in den vergangenen fünf Jahren im Finale. 2014 wurde in Schopfheim im Elfmeterschießen der SV Niederhof besiegt. Vor einem Jahr in Fahrnau ging der Endspielsieg mit 1:0 an die SG Schliengen-Neuenburg. 2018 würde ein Triumph des SV Görwihl im Finale die ohnehin beste Saison aller Zeiten krönen. Die Görwihlerinnen sind bereits Bezirksliga-Meister und steigen erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga auf. Nun soll gegen den FC Hauingen das „Double“ her.