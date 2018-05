Regiosport Hochrhein Platz vier für den RSV Öflingen bei den Deutschen Meisterschaften

U17-Radballer Luis Frey und Noah Klausmann müssen sich lediglich der Konkurrenz aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg geschlagen geben

Die Besten im Westen: Mit Platz vier bei den Deutschen Meisterschaften in Nufringen beendeten die baden-württembergischen Meister der Altersklasse U17, Luis Frey (vorn) und Noah Klausmann vom RSV Öflingen, die Saison. Das Duo musste sich im Feld der acht Besten lediglich den Teams aus den neuen Bundesländern geschlagen geben. Dem 3:1 gegen den RV Kemnat folgten ein 0:2 gegen die SG Langenwolschendorf (Thüringen), ein 1:9 gegen den späteren Meister RSV Großkoschen (Brandenburg) und ein 2:5 gegen die SG Zeitz (Sachsen-Anhalt). Betreuer Luca Klausmann motivierte das Öflinger Team am zweiten Tag entsprechend, so dass nach einem 3:1 gegen den SV Lüblow (Mecklenburg-Vorpommern), einem 4:1 gegen den RV Laubach (Hessen) und dem abschließenden 4:0 gegen den RV Bilshausen (Niedersachsen) doch noch der vierte Rang erreicht wurde. Der RSV Öflingen richtet am Samstag, ab 14 Uhr, in der Schulsporthalle das Halbfinale der U13-Radballer aus. Hier spielen die Lokalmatadoren Felix Hinnenberger und Elias Engel um eines der zwei Tickets für das Finale um die Deutsche Meisterschaft in Worms. Bild: Ditmar Klausmann