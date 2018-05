Regionalsport Hochrhein Pia Reich triumphiert beim Pfingstreitturnier des RV Tiengen

Reiterin des RV Dreiländereck gewinnt den Großen Preis von Waldshut-Tiengen, das S-Springen mit Siegerrunde. Tolle Erfolge für die einheimischen Reiter und Pferde

Reitsport vom Feinsten gab's beim dreitägigen Pfingstreitturnier des RV Tiengen auf der Anlage an der Wutach zu sehen. Höhepunkt war der Große Preis von Waldshut-Tiengen, das S-Springen mit Siegerrunde. Pia Reich vom RV Dreiländereck ritt auf "Cachacco Blue" mit zwei fehlerlosen Runden auf Platz eins und entthronte die Schweizerin Tamara Schnyder, die im vergangenen Jahr in Tiengen dominiert hatte. Schnyder kam auf "Quinston" auf Platz zwei. Auf "Sanny" ritt sie noch einmal aufs Podest und holte sich den dritten Rang.

Ähnlich wie Schnyder im vergangenen Jahr, dominierte Reich bei den schweren Prüfungen auf der Anlage an der Wutach. Beim S-Springen am zweiten Turniertag – ohne Siegerrunde – ritt sie sich offensichtlich schon einmal warm. Wie beim Großen Preis gab's bereits am Vortag ein packendes Duell der beiden dominierenden Reiterinnen. Auf "Cachacco Blue" kam Reich auf Platz zwei, auf "Croesus" auf Platz drei. Schnyder gewann auf "Sanny".

Zahlreiche Zuschauer sahen beim Großen Preis einen spannenden Wettbewerb mit einer knappen Entscheidung. Reich und "Cachacco Blue" stoppten die Uhr bei 40,10 Sekunden. Schnyder und "Quinston" waren nur 22 Sekunden langsamer.

Grund zur Freude hatten die Lokalmatadoren vom RV Tiengen. Sie nutzten den Heimvorteil und kamen im Springreitparcors und Dressurviereck insgesamt auf sieben Siege. Der RV Tiengen war somit erfolgreichster Verein beim heimischen Reitturnier. Im Parcours gewann Selina Bauer auf "Athina" ein L-Springen mit einem fehlerlosen Ritt und fast neun Sekunden Vorsprung.

Interview mit Selina Bauer (RV Tiengen):

Sarah Steidel und "Lord of the Dance" ritten bei der A-Stilspringprüfung auf Platz eins. In der zweiten Abteilung holte sich Uwe Rainer Böhling auf "Cartons Chasseur" den Sieg. Nicht so stark wie in den vergangenen Jahren traten die Reiter des RFV Klettgau-Bühl auf. Immerhin feierte Jan Maier auf "Ronja" im A-Springen den Sieg. Christine Simmel ritt auf "Cajou" beim L-Springen auf Platz eins. Das Klettgauer Paar überzeugte auch bei der M-Punktespringpüfung mit Joker mit Platz fünf.

"Es soll uns einfach Spaß machen" Auf "San Dewina" feierte der für den Wehrer Rietstall VPS und Medizin Partners startende Bad Säckinger Thomas Fritsch (27) in diesem Jahr ein tolles Comeback. Die beiden holten sich in Tiengen in den M-Dressuren Platz zwei und drei. Thomas, wie lange reiten Sie nun schon? Von klein auf. Mit dem Turniersport habe ich vor 18 Jahren angefangen. Da blickt man gerne zurück, mit einem gewissen Stolz, dass man sich alles erkämpft hat. Natürlich gab es Höhen und Tiefen. Sie sind mit "San Dewina" ein gutes Paar, oder? Ja. Wir sind zusammen bis zu den M-Dressuren erfolgreich. Der Höhepunkt war vor zwei Wochen in Albführen. Wir sind zum ersten Mal bei der St. Georg-Dressur, einer internationalen Dressur, einer S-Dressur, dabei gewesen und waren gleich platziert. Über 65 Prozent ist eigentlich nicht vorstellbar. Das macht mich schon stolz. "San Dewina" war verletzt. Wie ist das tolle Comeback zu erklären? Ja. "San Dewina" ist im vergangenen Jahr komplett ausgefallen. Bisher haben wir ein tolles Turnierjahr hinter uns. Ich denke, die Pause hat sogar gut getan. Wir haben noch einmal von Null angefangen, ich habe ihr den Druck weggenommen. Bei so einem sensiblen Pferd hat man mit Druck keinen Erfolg. Wir versuchen es mit Leichtigkeit, es soll Spaß machen. Wie geht's weiter? Wir wollen im S-Sport mithalten. Aber, wie gesagt, alles ohne Druck. Fragen: Michael Neubert

Ehrenrunde nach der M-Dressur:

Interview mit Nicole Huber (RV Tiengen)

Der Schweizer Toni Clavadetscher im Parcours: