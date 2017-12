Regiosport Hochrhein Petra Kaufmann hat Spaß am gemischten Doppel

Tischtennis-Spielerin des SV Nollingen nutzt neue Regelung des Verbandes und geht sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern an die Platten

Tischtennis: – Schwabach, kleinste kreisfreie Stadt in Bayern, wäre vielleicht ein Reiseziel für Petra Kaufmann vom SV Nollingen. Der Tischtennisclub aus der südlich Nürnberg gelegenen mittelfränkischen Stadt richtete im August ein Marathon-Turnier aus, bot 30 Stunden lang Tischtennis pur und kürte Dimytro Nazaryschyn (TTC Kronach) mit 59 gespielten Einzeln in diesem Zeitfenster zum Rekordspieler.

Den zumindest inoffiziellen Rekord in Südbaden dürfte Petra Kaufmann geknackt haben. Die 41-jährige Schweizerin absolvierte kürzlich innerhalb von 28 Stunden vier Spiele für den SV Nollingen. Sie trat samstags zunächst mit den Frauen in der Verbandsliga beim TTC Reute an, fuhr dann umgehend an den Kaiserstuhl ins gut 25 Kilometer entfernte Weisweil, wo die Männer ihre Landesliga-Partie absolvierten. Weiter ging es am Sonntagvormittag, als die Frauen den TTC Blumberg in der heimischen Hebelhalle empfingen. Nach fast drei Stunden war das 7:7 in trockenen Tücher, doch schon gut 40 Minuten später stand Petra Kaufmann erneut parat. Die Männer traten zum Heimspiel gegen den TV Denzlingen an.

Nicht ganz so stressig war das vergangene Wochenende mit drei Einsätzen, zwei bei den Frauen: „Das klingt nur auf den ersten Blick anstrengend“, lacht Petra Kaufmann: „Georg Ranert und ich haben vor der Saison die Spielzeiten der beiden Mannschaften minutiös ausgeklügelt.“ So verpasste die Spitzenspielerin, die 2012 zum SV Nollingen kam, keine der insgesamt 19 Vorrundenspiele der Frauen und Männer.

Kaufmanns Bilanz kann sich sehen lassen. Für die Frauen, die dank dreier Siege zum Vorrundenschluss auf Platz sechs rückten, spielte sie 25:4 Siege im Einzel sowie 9:1 Doppel-Siege ein. Bei den Männern fällt das erste Fazit ebenfalls positiv aus: 6:5 Siege holte sie an Position sechs für die vom Abstieg bedrohte Mannschaft: „Ich hätte ihnen gern mehr geholfen“, zuckt Kaufmann mit den Schultern und verweist auf zwei Einzel, die sie erst im fünften Satz verloren gab: „Da ist noch Luft nach oben.“

Für die Rückrunde nimmt sich die in Rheinfelden/Schweiz lebende Sportlerin viel vor: „Speziell an den Doppel-Spieltagen war die Umstellung nicht leicht.“ Steht sie Männern gegenüber, wandelt sich der Sport: „Es wird einfach schneller gespielt“, bringt sie es auf den Punkt: „Zudem kannte ich ja keinen meiner Gegenspieler. Da brauchte es schon eine gewisse Zeit, um sich auf das Spiel einzustellen.“ Dass sie im Verlauf eines Matches lernt, zeigt sich vor allem bei ihren gewonnenen Spielen. In vier Partien musste sie in den Verlängerungssatz, ehe ihr Sieg feststand.

Das Experiment „Männer-Tischtennis“ hat sich für Kaufmann allemal gelohnt: „Vor allem reizte mich das höhere Spielniveau bei den Männern. Zudem kann ich der Mannschaft zu einem gewissen Grad helfen und ich sehe meinen Freund Oliver Grass mehr“, lacht sie: „Würde Oli nicht auch spielen, hätte ich es wohl eher nicht gemacht.“

Generell will sie Frauen den Umstieg nicht empfehlen: „Das muss jede Spielerin für sich wissen. Tischtennis bei Männern unterscheidet sich erheblich.“ Was sich allerdings nicht unterscheidet, ist die Kameradschaft: „Ich habe bei keinem Verein oder Gegenspieler irgendwelche Vorbehalte gespürt. In keiner Phase fühlte ich mich bei den Männern weniger ernst genommen.“

Wie lange sie sich das „gemischte Doppel“ noch gönnt, lässt Petra Kaufmann erst einmal offen: „Wenn die Saison im April zu Ende ist, ziehen wir Bilanz. Aber so lang ich Spaß am Tischtennis habe – und den hab ich zweifelsfrei – bin ich gern für den Verein da.“

Mixed an der Platte

Seit dieser Saison mit Einführung der neuen Wettkampfordnung WO) erlaubt der Südbadische Tischtennisverband (SbTTV) den so genannten „gemischten Spielbetrieb“ in den überregionalen Landes- und Verbandsligen. In der Praxis dürfen nunmehr Spielerinnen beider Ligen auch bei Männer-Teams ihres Vereins in diesen Ligen gemeldet werden. Die Zahl der Einsätze ist nicht beschränkt. Allerdings muss das erste Spiel zu Ende sein, ehe die Spielerin im nächsten Spiel antritt. Ihre Position in der jeweiligen Mannschaft ergibt sich aus ihrer persönlichen QTTR-Zahl. Außer Petra Kaufmann (SV Nollingen) nutzt die Offenburgerin Manuela Schlenz vom TTCFessenbach (Landesliga) diese neue Möglichkeit. Im Unterschied zu Kaufmann kann Schlenz allerdings mangels Mannschaft im Verein nicht auch bei den Frauen spielen. (gru)