Regiosport Hochrhein Pekka Roppo und Jeannine Piazzalunga verteidigen Titel beim 2. City-Run des VfB Waldshut

Leichtathletik: – Es war fast wie bei Miss Sophie und ihrem Silvester-Dinner. Die zweite Auflage des City-Run glich der Premiere in vielem. Wie 2017 waren genau 300 Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf den

Straßen der Innenstadt unterwegs. Und wie vor Jahresfrist zeichnete der VfB Waldshut mit seinem Vorsitzenden Klaus Fricker an der Spitze

die Horheimerin Jeannine Piazzalunga und den Grießener Pekka Roppo als Sieger des Hauptlaufes aus. Einziger Unterschied: Beide Gewinner waren jeweils eine Minute länger auf der 11,2 Kilometer langen Strecke unterwegs.

Die in der Kaiserstraße gestartete Runde, die über 2800 Meter nördlich und südlich der B34 führte, hatte es indessen in sich. „Ich wollte meine Zeit eigentlich verbessern“, verwies Pekka Roppo im SÜDKURIER-Interview auf die steigende Hitze im Verlauf der 40:26 Minuten, die er in diesem Jahr brauchte. 2017 hatte er in 39:37 Minuten gewonnen – obwohl die Sonne noch stärker auf den Asphalt brannte.

Der Finne, der schon am Estelberg gewann und am Schluchsee Fünfter wurde, hatte allerdings auch den Nachteil, dass ihm im Feld der 117 niemand Paroli bieten konnte. Schon in der ersten Runde hatte er Ole Srocke und Tobias Herrmann vom May-Running-Team entscheidend abgehängt, lief spätestens in der dritten Runde seinen einsamen Slalom um überrundete Athleten.

Da hatte es Jeannine Piazzalunga fast leichter, ihren Vorjahressieg zu wiederholen: „Ich ließ mich im Feld von den Männern ziehen“, schmunzelt die Horheimerin vom "Everybody Fitness Degernau": „Leider konnte ich in den vergangenen Monaten nicht trainieren, sonst wäre meine Zeit wohl besser gewesen.“ Zum Sieg bei den Frauen in 49:20 Minuten, Rang zehn im Gesamtfeld, reichte es locker. In 30-Sekunden-Abständen liefen hinter ihr Claudia Kehl (May Running Team) und Luzia Sestito (Free Radicals) aufs Treppchen.

Gemeinsam waren sie gestartet, aber nach zwei Runden und 5,6 Kilometer erreichte das Feld der Fit&Fun-Läufer bereits das Ziel. Vorjahressieger Patrick Isele (LT Berau) war dieses Mal in 23:12 Minuten zwar fast eine Minute schneller unterwegs, doch zum Sieg reichte es nicht: „Drei Jüngere waren noch schneller“, schmunzelte der Viertplatzierte und gratulierte Raphael Otteny (TuS Bonndorf), der in 21:52 Minuten gewann, sowie Tobias Marder (22:29) und Ralf Reckermann (22:32) zum „Treppchen“.

Vorjahressiegerin Susanne Eberhardt (Waldshut-Tiengen) musste Michaela Gertis (Wutöschingen), die in 25:07 gewann, mit 3:50 Minuten Rückstand den Sieg überlassen. Dritte wurde die Waldshuterin Sabine Nöltner (30:50).

Bei den Schülern über 1950 Meter triumphierte die LG Hohenfels, denn Leon-Joel Treffler (6:54 Minuten) siegte vor Tim Reckermann (7:17) und Fabio Wasmer (7:21). Schnellste Schülerin war Teamkollegin Josefine Wendler (7:44) vor Sarah Polito (8:05) und der Albbruckerin Emma Böhler (8:07).

Die Bambini liefen 650 Meter und im Ziel hatte Janis Bächle nach 2:38 Minuten einen Vorsprung von zwei Sekunden auf Chiara Groß. Zeitgleich folgten Dominik Fulde (VfB Waldshut) und Eric Marder (TuS Weilheim) vor Aylin Wulf (SC Bad Säckingen).