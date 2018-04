Regionalsport Hochrhein Pekka Pelz und Kay Stumper gewinnen Bronze

Der Jestetter Pekka Pelz holte zusammen mit seinem Partner Kay Stumper aus Singen im Jungen-Doppel Bronze bei den Deutschen Tischtennis-Meisterschaften der Jugend in Berlin

Tischtennis: (sk) Der Jestetter Pekka Pelz holte zusammen mit seinem Partner Kay Stumper aus Singen im Jungen-Doppel Bronze bei den Deutschen Jugend-Meisterschaften in Berlin. Schon im Januar waren sie überraschend baden-württembergische Vizemeister bei den Männern geworden. Wie auch damals im Finale nutzte das Duo dieses Mal im Halbfinale gegen den späteren Einzelmeister Cedric Meissner (Niedersachsen) und dessen Partner Sven Hennig (Baden-Württemberg) bei einer 10:7-Führung im Entscheidungssatz drei Matchbälle nicht zum Finaleinzug. Zu gut spielte Meissner in dieser Phase auf. Zuvor hatten Pelz/Stumper das an drei gesetzte Team Kirill Fadeev/Tom Mykietin (Nordrhein-Westfalen) mit 3:2 ausgeschaltet. Im Einzel konnte Pekka Pelz seinen Viertelfinaleinzug vom vergangenen Jahr nicht wiederholen. Er scheiterte knapp in der Gruppe. Kay Stumper holte sich souverän den Gruppensieg, unterlag dann in einem sehenswerten Match dem Bayer Felix Wetzel mit 2:4 im Achtelfinale.