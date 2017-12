Regiosport Hochrhein Pekka Pelz aus Jestetten holt Landestitel

Tischtennis: Hochklassiger 3:1-Sieg im baden-württembergischen U18-Endspiel in Schutterwald gegen den Singener Kay Stumper

Tischtennis: – Pekka Pelz aus Jestetten, in der Regionalliga Südwest an Nummer 2 des TTC Bietigheim-Bissingen aufgestellt, holte sich in Schutterwald den baden-württembergischen U18-Titel. Der 17-Jährige setzte sich im Finale in vier Sätzen gegen Kay Stumper (Singen) vom Ligarivalen Salamander Kornwestheim durch. Das Duo ließ in den sechs Einzeln bis zum Endspiel seinen Gegnern kein eine Chancen. Im Finale gewann Pelz den ersten Satz mit 12:10, Stumper glich mit 16:14 aus. Danach machte Pelz mit 11:9 und 11:7 den Sack zu. Fünfte bei den Mädchen wurde Celine Schädler, die für die TTF Stühlingen in der Oberliga spielt.