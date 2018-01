Regiosport Hochrhein Pause für Mountainbikerennen in Bad Säckingen

2018 findet erstmals seit sechs Jahren keine "Sabine-Spitz-Trophy" statt. Organisator Ralf Schäuble spricht von einer Pause und macht sich Gedanken über Neuauflage im Jahr 2019

Radsport: – Nach sechs erfolgreichen Jahren wird es 2018 keine Mountainbike-Rennen der Sabine Spitz Trophy in Bad Säckingen geben. Wie Organisator Ralf Schäuble (Niederhof) von der ausrichtenden Sabine Spitz GmbH auf SÜDKURIER-Anfrage bestätigte, plane er frühestens für 2019 eine Neuauflage: „Ich mache mir Gedanken um eine Neuausrichtung der Veranstaltung.“

Dass vorläufige Aus für das zweitägige Rennen, das seit der Premiere im Jahr 2012 alljährlich die Spitzenathleten der internationalen Mountainbike-Szene – unter anderem zu Deutschen Meisterschaften und Bundesligarennen – in die Arena am Eggberg gelockt hat, habe vor allem finanzielle und personelle Gründe, so Schäuble: „Es war schon in den vergangenen zwei Jahren schwierig, das Budget zu sichern. Zudem wurde es immer schwerer, genügend Personal für die beiden Tage zu finden.“

Im Verlauf des Jahres 2017 habe sich abgezeichnet, dass es schwer werde, die Geldflüsse aufrecht zu erhalten: „Manche Sponsoren sind abgesprungen, setzen andere Prioritäten“, so Schäuble, der gern auch größeres finanzielles Engagement der Stadt Bad Säckingen gesehen hätte: „Beim vom Gemeinderat genehmigten Zuschuss über 20000 Euro handelte es sich 2017 um einen Nettobetrag. In diesem Jahr wäre es allerdings eine Bruttosumme gewesen.“

Rund 80 Helfer zu finden, die die Veranstaltung täglich braucht, sei auch immer schwieriger geworden, weiß Schäuble: „Seit 2016 hat sich der RSV Bad Säckingen eingebracht. Doch dem fiel es im vergangenen Jahr auch schwerer, genügend Leute zu finden.“

Schäuble sieht vorerst nur eine Auszeit der Trophy: „Es dürfte kein Problem sein, 2019 wieder etwas auf die Beine zu stellen.“ Das Rennen habe einen guten Namen und stets Hochkaräter des Cross Country angelockt: „Allerdings hatten wir zuletzt eher Fachpublikum und weniger die Leute aus der Region. Mir schwebt vor, ein Event zu veranstalten, das Familien anspricht.“ Zudem, so Schäuble, sei der Blick in die Schweiz nicht zu vernachlässigen: „Die Grenze muss besser überwunden werden. Ideal wäre, ein Swisscup-Rennen nach Bad Säckingen zu holen.“ Aber, so Schäuble: „Auch dazu braucht es Geld und Sponsoren.“ Allein der HC-Status, den der Weltverband UCI vergibt, der Asse anlockt und den ein Rennen in Bad Säckingen sicher erhalten würde, erfordert ein Preisgeld von 13000 Euro.