Regiosport Hochrhein Paukenschlag beim FC Tiengen 08

Trainer Georg Isele und sein Co Björn Winter geben ihre Ämter beim Fußball-Landesligisten ab sofort ab. Verein setzt für die fünf Spiele bis zur Winterpause auf Sportchef und Spieler Jasmin Rastoder als kommissarische Lösung

Fußball-Landesliga: (gew) Der FC Tiengen 08 ist auf der Suche nach einem Nachfolger für seinen Trainer Georg Isele und dessen Co, Björn Winter. Isele bat den Verein um die sofortige Vertragsauflösung und teilte auch der Mannschaft seinen Entschluss mit. Nach einer Negativserie mit null Punkten im Oktober ist der Aufsteiger auf den drittletzten Platz zurück gefallen. "Es geht darum, jetzt zu handeln und neue Reize zu setzen", so Isele. Zweieinhalb Jahre lang war der Berauer Trainer des FC Tiengen 08. Mit ihm gelang der Aufstieg in die Landesliga vergangene Saison. "Wir hatten stets ein gutes Miteinander", blickt Isele ohne Groll zurück. Geschäftsführer Rainer Schillinger bedauert, aber respektiert Iseles Schritt, gibt aber auch zu: "Wir haben keinen Plan B in der Tasche." Das heißt, dass der Verein keinen Nachfolger aus dem Hut zaubern kann. Deswegen wolle man die Suche in Ruhe angehen und setze vorerst auf eine vereinsinterne Lösung. So wird Jasmin Rastoder, Sportchef und zuletzt auch wieder Spieler des Landesligisten, das Traineramt kommissarisch bis zur Winterpause übernehmen. Auch Rastoder spricht von einem "mutigen Schritt" Iseles, der den Verein überrascht habe. Schon das Training diese Woche wird Rastoder leiten und dann am Sonntag in der Partie gegen den SV Au-Wittnau an der Bande stehen.