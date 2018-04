Regiosport Hochrhein Pascal Pecoraro rettet dem SV Buch das Remis

Fußball-Bezirksliga: Spannendes 3:3 gegen den VfR Bad Bellingen mit drei Treffern von Pascal Pecoraro. Gäste-Torjäger Tim Siegin bei Denys Martini und Moritz Hackenberger gut aufgehoben und dennoch an allen drei gegnerischen Treffern beteiligt.

GrFußball-Bezirksliga: – Der Sonntags-Krimi wurde auf den Samstag vorverlegt. Was der SV Buch und der VfR Bad Bellingen beim 3:3 vor rund 320 Zuschauern geboten habe, war an Spannung, Emotionen, Dramatik und Klasse kaum zu überbieten. Die offensivstärksten Bezirksligisten ließen es vom ersten Moment an krachen, drückten bis in die Nachspielzeit aufs Tempo. Auch wenn es die Gäste angesichts des späten Ausgleichs etwas anders sahen – dieses Spiel hatte keinen Verlierer verdient.

Allein deshalb war es eine runde Sache, dass es SVB-Torjäger Pasacal Pecoraro vorbehalten war, in der fünften Nachspielminute – noch dazu mit einem gekonnten Lupfer – den Schlusspunkt zu setzen. Der Der 29-jährige Stürmer ist in der Form seines Lebens, erzielte zuletzt in vier Spielen stolze 12 Tore und schob sich so auf Rang drei der Torjägerliste: "Mal sehen, ob ich Tim Siegin noch einhole", grinste er nach dem Schlusspfiff frech beim Video-Interview.

Das direkte Duell mit dem aktuell besten Torschützen der Liga hat Pecoraro auf jeden Fall für sich entschieden. Großen Anteil daran hatten die taktischen Maßnahmen und die Leistungen der Manndecker im Bucher Team: "Das taktische Konzept klingt zwar etwas antiquiert, ging aber auf", freute sich Trainer Michael Hägele verschmitzt über den Teilerfolg. Denys Martini und Moritz Hackenberger nahmen Siegin in die Mangel, Jan Körner sollte sich um Yannik Domagala kümmern: "Domagala ist der Vorbereiter für Siegin. Ihn galt es, aus dem Spiel zu nehmen", so Hägele. Und dennoch war Siegin, der sein Konto auf 33 Tore ausbaute, an allen drei Bad Bellinger Treffern beteiligt.

Strafstoß von Yannik Domagala (VfR Bad Bellingen) zum 1:1-Zwischenstand:

Dass das Konzept nicht komplett aufging, wirft keinen Schatten auf die Leistung des SV Buch: "Die Bad Bellinger sind eine derart starke Elf, die kriegst du über 90 Minuten nicht kontrolliert", lobte Hägele den Gegner. Die beiden Schlüsselspieler trafen, Domagala per Strafstoß, der für die Bucher zunächst umstritten, nach Studium der SÜDKURIER-Fotos aber klar war: "Martini zieht Siegin am Arm", erklärte Schiri Mark Hohmann, der in dieser Szene hervorragend urteilte, dafür im zweiten Abschnitt beim missglückten Tackling (62.) von Moritz Reif gegen Pascal Pecoaro mit Ecke statt Strafstoß jedoch daneben lag.

Video-Interview mit Christian Ophoven (VfR Bad Bellingen):

In der vermeintlich entscheidenden Phase des Spiels glicht Dominik Fräulin nach einem von Simon Eckert schwach parierten Siegin-Schuss aus, 60 Sekunden später lege Siegin gegen schockierte Bucher zum 3:2 nach: "Danach brauchten wir zehn Minuten, um wieder ins Spiel zu kommen", wusste Hägele, dass er sich auf den Bucher Teamgeist und Pascal Pecoraro verlassen kann: "Diese Bucher geben eben nie auf", anerkannte Werner Gottschling, nachdem sein erster Frust übers 3:3 verraucht war: "Natürlich ärgerlich, wenn du führst – aber letztlich verdient", war der Bad Bellinger Trainer nicht unzufrieden.