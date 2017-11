Regionalsport Hochrhein Omar Tareq siegt beim TV Bad Säckingen

Laufenburger ist bei der Waldlauf-Bezirksmeisterschaft des Leichtathletik-Bezirks Oberrhein am Bad Säckinger Bergsee auf der Langstrecke ohne Konkurrenz. Auch auf der Kurzstrecke gewinnt der Laufenburger vor Jonas Mutter von der LG Hohenfels. Insgesamt 171 Teilnehmer bei den Titelläufen, die meisten in den vielen Nachwuchsklassen

Leichtathletik: – „Ich wollte nur nicht überrundet werden“ – das waren die ersten Worte von Matthias Körner, wahrlich kein Unbekannter in der deutschen Halbmarathon-Szene, im Ziel. Der Läufer des TV Grenzach hatte sich gerade Platz zwei bei den Waldlauf-Bezirksmeisterschaften, die der TV Bad Säckingen am idyllisch gelegenen Bergsee gesichert. Körner hat es geschafft. "Das Alter", lächelte er, "Omar ist 25 und ich 49." Sieger Omar Tareq vom TuS Lörrach-Stetten war da schon längst auf der Auslaufrunde – noch einmal 1050 Meter. Neun Runden hatten die Männer und Frauen auf der Langstrecke zu laufen – das sind 9450 Meter. Nach 31:12 Minuten war er im Ziel. Der Laufenburger wird mit den Jahren immer schneller: 2015 gewann er in 32:59 min, 2016 in 31:50 min. "Ich wollte unter 31 Minuten laufen – aber egal", kommentierte Tareq seinen erneuten Titelgewinn. Kurz zuvor hatte er noch die Kurzstrecke über 3150 Meter (3 Runden) in 9:44 min gewonnen. Immerhin kam Jonas Mutter von der LG Hohenfels als Zweiter in 10:08 min bis auf 24 Sekunden an ihn heran. Vor seinen Bergsee-Aktivitäten war Tareq mit dem Rad von Laufenburg angereist. "Mit dem Zug ist doof", sagte er. Klar: Da hätte er erst vom Bahnhof an den Bergsee "klettern" müssen.

Dritter auf der Langstrecke wurde Hans-Peter Scherr (TuS Lörrach-Stetten/35:16) vor dem Bad Säckinger Volker Teubler (LG Hohenfels/35:38). Bei den Frauen fehlte Vorjahressiegerin Evi Polito (LG Hohenfels). Auf der Kurzstrecke siegte Katja Hofer (LCM Rheinfelden/13:05), auf der Langstrecke Sonja Koglin (TuS Lörrach-Stetten/40:23). 171 Teilnehmer starteten, die meisten in den vielen Nachwuchsklassen.

