Regionalsport Hochrhein Omar Tareq ist der König vom Dinkelberg

Leichtathletik: – Der für den TuS Lörrach-Stetten startende Laufenburger Omar Tareq ist der König vom Dinkelberg. Er gewann den 29. Benefizlauf beim LCM Rheinfelden und TuS Adelhausen vor dem Vorjahressieger Felix Köhler. Tareq verpasste den Streckenrekord mit seinen tollen 33,14 Minuten knapp und war fast eine halbe Minute vor Köhler im Ziel. Bei den Frauen dominierte die Triathletin Céline Kaiser aus Herten. Eine tolle Premiere in Adelhausen feierte Evi Polito (Tiengen) von der LG Hohenfels mit ihrem zweiten Rang und dem Klassensieg bei den W40.

Tareq lieferte eine beeindruckende Vorstellung auf den vier Runden auf dem "Berg- und Tallauf" rund um Adelhausen. Leichtfüßig, mit wehenden Haaren schien er nach 10,4 Kilometern fast ins Ziel zu schweben. Und er hatte noch genügend Reserven, um nach dem Zieldurchlauf hinauf zur Dinkelberghalle zu sprinten. Da stand der besiegte viermalige Sieger in Adelhausen, Felix Köhler, noch im Zielraum – trotz des zweiten Platzes gut gelaunt. "Omar bereitet sich ganz anders auf so einen Lauf vor", verriet Köhler im SÜDKURIER-Interview.

Für den aus Bad Säckingen stammenden, jetzt in Basel lebenden Athleten war es eher ein Training für die anstehenden Aufgaben. Er hat andere Ziele. Köhler hat die Duathlon-Europa- und Weltmeisterschaft im Visier. Er möchte seinen Europameistertitel verteidigen. Köhler holte sich den Sieg in seiner Altersklasse M30. Mit 33,43 Minuten unterbot er seine Zeit bei seinem Vorjahressieg (34,17). Vom Start weg hatte er sich ein Duell mit Tareq geliefert, bis sein Kontrahent in der letzten Runde davongezogen war.

Stark waren die Läufer aus der Schweiz, die in den verschiedenen Altersklassen die Spitzenplätze fast unter sich ausmachten. Um so erfreulicher: Der für die LG Hohenfels startende Volker Teubler holte sich in 39,14 Minuten bei den M45 Platz zwei. Obwohl ihm am Vortag noch etwas mulmig gewesen sei, lief Vereinskollege Ralf Reckermann aus Klettgau bei den M50 in 40,49 Minuten ebenfalls auf Platz zwei. Freude beim Mit-Veranstalter LCM Rheinfelden: Hilmar Loos (42,05) siegte bei den M65. Platz eins bei den M60 ging an Hartmut Eckert (42,49) von der LT Albbruck.

Nur über drei Runden (7,8 Kilometer) ging's bei den Frauen. Zum ersten Mal war Evi Polito auf dem Dinkelberg am Start – und sie war begeistert: "Es ist ein schöner Lauf. Es geht hoch und runter. Man kann sich nach einem Anstieg immer wieder erholen." Kräftezehrend sei die lang gezogene Steigung hinauf ins Dorf und ins Ziel. Polito grinste nach ihrer tollen Premiere beim Benefizlauf: "Ich glaube, ich komme wieder." Ein starkes Rennen lief ebenfalls Miriam Oeschger vom RSV Niederhof, die in 32,36 Minuten hinter Polito als Dritte ins Ziel kam. Das war Platz zwei im Hauptlauf der Frauen.