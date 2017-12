Regiosport Hochrhein Oliver Neff geht zum FC Tiengen 08

Fußball-Landesligist hat den 47-jährigen Trainer aus Lauchringen zur Rückrunde verpflichtet. Bezirksligist FC Erzingen wird vom Rücktritt kalt erwischt und sucht nun nach einem Nachfolger

Fußball: – Trainer Oliver Neff sorgt für einen Paukenschlag im Klettgau. Der 47-jährige Lauchringer hat in dieser Woche sein Engagement beim Bezirksligisten FC Erzingen kurzfristig beendet und wird zum 1. Januar neuer Trainer des Landesligisten FC Tiengen 08, der mit 14 Punkten noch auf einem potenziellen Abstiegsplatz überwintert. Der Wechsel, so Neff, sei ihm letztlich nicht schwer gefallen: "Der FC Tiengen 08 ist eigentlich meine sportliche Heimat. Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe."

Das schnelle Aus beim FC Erzingen, den er zum 1. Juli übernommen hatte, habe sich für ihn in den vergangenen Wochen abgezeichnet: "Abgesehen vom sportlichen Erfolg war ich mit der Situation nicht mehr so zufrieden, fühlte mich nicht mehr wohl." Ohnehin sei in der Winterpause ein klärendes Gespräch mit den Vereinsverantwortlichen verabredet gewesen: "Die Trainingssituation war unbefriedigend, die Beteiligung der Spieler – aller Verletzungen zum Trotz – ließ zu wünschen übrig", so Neff: "Vom Potenzial her war noch mehr drin als der aktuelle siebte Platz."

Den FC Erzingen hat Neff mit diesem Rückzieher eiskalt erwischt: „Wir wussten, dass es Probleme gab, doch mit diesem Schritt war nicht zu rechnen“, betont Sportchef Patrick Netzhammer: „Jetzt gilt es, schnell einen geeigneten Nachfolger zu finden.“ Nicht mehr im Kader des FC Erzingen ist Ronny Bauer, der sich im Derby beim FC Geißlingen verletzt hatte und seither ausfiel. Der 26-Jährige sei ins Rheinland umgezogen, so Netzhammer.

Ende Januar wird Neff ein neues Kapitel beim FC Tiengen 08 aufschlagen: "In erster Linie geht es um den Ligaverbleib", sieht Sportchef Jasmin Rastoder, der das Team nach dem Rücktritt von Georg Isele im November bis zur Winterpause gecoacht hat, diese Mission mit Zuversicht: „Das ist zu schaffen, zumal die Verletzten wieder an Bord sind. Wenn wir noch 20 Punkte holen, sind wir gerettet. Dann sehen wir weiter“, kann er sich ein langfristiges Engagement von Neff vorstellen: „Trainer und Verein kennen sich seit Jahren, wissen, was sie erwartet.“

Personell hat sich nicht viel getan beim FC Tiengen 08: Tomas Masek steht sofort wieder zur Verfügung, auch der vom SV Schaffhausen zurückgekommene Albin Hashani hat seinen Kreuzbandriss so gut wie überstanden. Nicht mehr im Kader ist Manuel Walter, der in der Winterpause nach eineinhalb Jahren zum FC Schlüchttal zurückkehrt: "Manuel war lang verletzt und hat sich in der Vorrunde nicht mehr sehen lassen", so Rastoder.

Für Oliver Neff, der bis zu den C-Junioren beim SV Weil spielte und dann durch einen Umzug zum VfB Waldshut kam, ist es bereits die vierte Rückkehr an den Langenstein: „Im zweiten Aktivjahr wechselte ich vom VfB Waldshut zum ersten Mal zum FC Tiengen 08.“ Es folgten Abstecher zum SV 08 Laufenburg und FV Donaueschingen, doch Neff kehrte danach jeweils wieder nach Tiengen zurück. Als Trainer begann er vor knapp 14 Jahren beim SV Rheintal, ehe er im Juli zum FC Erzingen ging.