Regiosport Hochrhein Offener Schlagabtausch beim FC Wallbach

Fußball-Bezirksliga: Gastgeber reicht zweimalige Führung gegen den VfR Bad Bellingen nicht zum Sieg. In Unterzahl muss der FC Wallbach am Ende froh über das 4:4 sein

Fußball-Bezirksliga: – Verletzte und beruflich verhinderte Spieler auf beiden Seiten. Strömender Regen und kalter Wind im Rheintal. Die Voraussetzungen bei beiden Mannschaften ließen nichts Gutes auf dem Wallbacher Kunstrasenplatz erwarten. Doch dann kam alles ganz anders. Der FC Wallbach und der VfR Bad Bellingen brannten vor allem im ersten Abschnitt ein Feuerwerk ab, erzielten sieben Treffer bis zur Pause.

Am Ende trennten sich die Kontrahenten mit 4:4 – für die Gastgeber eher glücklich. In der Schlussphase der kampfbetonten und manchmal sogar über den Grenzen des Erlaubten geführten Partie hatte der VfR Bad Bellingen deutliches Übergewicht und scheiterte letztlich nur an Ramon Winkler im Wallbacher Kasten.

Schon nach sieben Minuten rieben sich die Zuschauer die Augen. Burak Dokuzkardes hatte innerhalb 50 Sekunden zwei Mal getroffen: "Wir haben zu viele Fehler gemacht", ärgerte sich VfR-Trainer Werner Gottschling und sein Mittelfeldspieler Yannik Domagala befand: "Wir waren noch gar nicht auf dem Platz."

In Sachen Fehlerquote standen die Wallbacher ihrem Gast in nichts nach. Domagala durfte flanken, Moritz Reif (11.) war unbewacht und schon stand es nur noch 2:1. Dan Stengritt dribbelte sich durchs Mittelfeld, verlor den Ball. Tim Siegin (22.) setzte sich gegen Philipp Bayer durch – 2:2. Elf Minuten später legte der Torjäger seinen 22. Saisontreffer nach und plötzlich führte der Gast: "Wir haben blöde Tore kassiert. Ich hatte gehofft, dass wir das defensiv besser lösen. Eigentlich wollten wir Tim Siegin in den Griff kriegen", haderte Dan Stengritt, der sich beim 3:3 (33.) nach einem Pass von Mike Heyde ebenfalls in die Torschützenliste eintrug.

Nun kippte das verrückte Spiel ein zweites Mal. Das vermeintliche 4:3 (42.) durch Albert Flato annullierte Schiri Ali Aslan Durmus noch. Er sah den Wallbacher nach dem Pass von Heyde im Abseits. Vier Minuten später zog Flato erneut ab und sorgte so noch vor der Pause für das 4:3 (45.+1).

Im zweiten Durchgang wurde die Partie hektischer. Schiri Durmus kniff bei einem Ellbogencheck von Abdullah Sönmezüren (50.) im Laufduell gegen Domagala vermutlich beide Augen zu, verwarnte – warum auch immer – nur FCW-Kapitän Philipp Bayer. In der Folge aber besannen sich beide Teams auf ihre spielerischen und kämpferischen Fähigkeiten.

Zum verdienten 4:4-Ausgleich (71.) kamen die Gäste durch eine verrutschte Flanke, die Jochen Knoll vors Tor schlagen wollte. Ramon Winkler sah den Ball zu spät, machte seinen Patzer aber mit zwei Glanzparaden gegen Tim Siegin (77./79.) wieder gut. Als Philipp Bayer nach einem Foul (85.) mit Gelb-Rot vom Platz musste, wurde es noch enger für die Hausherren. Doch sie kämpften und wurden belohnt, denn in der Nachspielzeit verpasste Jonas Dosenbach den Siegtreffer, zielte hoch in den Wallbacher Nachthimmel: "Hinten heraus wäre ein Sieg verdient gewesen", so Werner Gottschling, der sich ob der 50. Minute nicht beruhigen wollte: "Kampf und Einsatz in Ehren. Aber bei dieser Aktion war die Grenze klar überschritten. So ein Verhalten eines Spielers kann ich nicht nachvollziehen."

Wallbachs Trainer Patrick Bayer, dem sieben verletzte und gesperrte Stammspieler fehlten, so dass sogar Co-Trainer Dirk Jehle sein Comeback feiern durfte, betonte, die Szene nicht gesehen zu haben: "Abu hat uns ausgeholfen. Ich konnte ihn einerseits mangels Alternativen nicht vom Platz nehmen, bin aber andererseits davon überzeugt, dass er alt genug ist und weiß, wie weit er gehen darf."

Interview mit Dan Stengritt (FC Wallbach):

Interview mit Yannik Domagala (VfR Bad Bellingen):

Ramon Winkler: "Eine meiner Stärken ist meine Reaktionsschnelligkeit"

Seit genau einem Jahr steht Ramon Winkler (21) wieder im Kader des FC Wallbach. Der Torhüter, der als C-Junior zum FC Wallbach kam, war nach einem halben Jahr bei seinem Heimatverein SV Schwörstadt wieder zurück gekommen.

Ramon, gegen den VfR Bad Bellingen sind Sie wieder in den Kasten gerückt. Wie lautet die Absprache für Ihre Einsätze?

Natürlich würde ich gern jedes Spiel machen, aber es ist mit Maurizio Di Bella und Trainer Patrick Bayer so abgesprochen, dass wir immer nach zwei Spielen wechseln.

Tut das der Abstimmung mit den Abwehrspielern denn gut?

Das ist für mich kein Problem. Schließlich trainieren wir ja gemeinsam. Das passt schon.

Maurizio Di Bella ist fast doppelt so alt wie Sie, aber Konkurrent und Torwarttrainer. Wie ist das Verhältnis?

Wir verstehen uns sehr gut, er ist ein guter Kollege. Ich lerne viel von ihm und bekomme viele Tipps von ihm. Mittelfristig aber möchte ich schon fest im Tor stehen. das ist mein Ehrgeiz.

Sie haben gegen den VfR Bad Bellingen vier Gegentore kassiert. Wie fällt Ihre persönliche Bilanz nach dem 4:4 aus?

Nicht wirklich gut. Zwei der vier Tore fielen höchst unglücklich für mich.

Sie sind sind körperlich nicht gerade ein Hüne, zeichneten sich aber unter underem durch zwei gehaltene Strafstöße aus. Was sind Ihre Stärken?

Ich weiß, dass ich mit nur 1,72 Meter die fehlende Körpergröße durch Sprungkraft ausgleichen muss. Deshalb machen wir spezielles und gezieltes Training. Eine meiner Stärken ist meine Reaktionsschnelligkeit.

Fragen: Matthias Scheibengruber