Mädchenfußball Niederlage für ESV Waldshut

Mädchenfußball: Team von Trainer Sven Rapp unterliegt im ersten Heimspiel der Saison dem Titelfavoriten TSV Tettnang mit 3:6

B-Juniorinnen, EnBW-Oberliga: ESV Waldshut – TSV Tettnang 3:6.

(sk) Im ersten Heimspiel der Saison unterlag das Team von ESV-Trainer Sven Rapp dem Titelfavoriten TSV Tettnang mit 3:6. Bereits in der 7. Minute nutzte der Gast eine Unachtsamkeit des ESV Waldshut zur Führung, die sie aber durch einen Fehler in der Hintermannschaft direkt wieder verschenkten. Juna Nier erzielte den umjubelten Ausgleich in der 8. Minute. Während der folgenden 20 Minuten trafen die Gäste drei Mal und zogen auf 4:1 davon. Unsaubere Pässe und unnötige Ballverluste des ESV machten es den Gästen leicht, ihr Spiel aufzuziehen. Chiara Lembo erzielte kurz vor der Pause den 2:4-Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte entwickelte sich vor knapp 120 Zuschauern ein tolles Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Mit einem traumhaften Weitschuss verkürzte Marisa Meier in der 62. Minute auf 3:4. Danach wäre den ESV-Mädchen fast der Ausgleich gelungen, doch parierte die Gäste-Torhüterin glänzend. Im Gegenzug bestraften die Gäste einen Fehlpass im Strafraum des ESV zum 5:3. Kurz vor Schluss gelang dem TSV Tettnang sogar noch das 6:3. Die Bilanz von ESV-Trainer Sven Rapp: "Wenn mein Team es schafft, drei Tore gegen diesen Gegner zu erzielen, dann zeigt das, dass wir auf einem guten Weg sind."