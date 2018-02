Regionalsport Hochrhein Nico Schneider: Vom Radsattel in den Hörsaal

Nico Schneider gehört 2008 zu den ersten Fahrern des Schweizer Rad-Teams "Atlas Romer's Hausbäckerei" aus Sulz. Wir sprachen mit dem Ex-Radrennfahrer aus Laufenburg-Hochsal im Rahmen unserer SÜDKURIER-Serie: Schon wieder zehn Jahre her

Radsport: – Unsere Region ist in Sachen Radsport kein Niemandsland. Große Talente gab und gibt es immer wieder. Vor zehn Jahren war Nico Schneider eines von ihnen. Der damals 20-Jährige Laufenburg-Hochsal war beim RV Sulz/Schweiz groß geworden, fuhr 2006 für das Team Rothaus und war ab Februar 2008 einer der hoffnungsvollen Fahrer in der neuen Schweizer Mannschaft „Atlas Romer’s Hausbäckerei“ aus Sulz. Schneider hoffte, dass er in diesem Continental-Team, einer Mannschaft der dritten internationalen Kategorie, den Durchbruch für eine Profikarriere schaffen könnte. „Ich habe mir vorgenommen, bis zum Ende meiner U23-Zeit Rennen zu fahren und auch den Sprung zu den Profis zu schaffen“, erinnert sich der heute 30-Jährige.

Vor zehn Jahren fuhr er mit den Schweizern einige Rennen in Übersee und sammelte wichtige Erfahrungen. Bei der Regio-Tour, die Schneider 2008 zum zweiten Mal bestritt, reichte es nicht zu einer Spitzenplatzierung, weil er sich zuvor bei der Deutschen Meisterschaft in Bochum bei einem Sturz eine Rippe gebrochen hatte und deshalb bei seiner Heimat-Tour noch stark gehandicapt war. So quälte er sich bei der Etappe von Schopfheim nach Wehr und auch bei der Schlussetappe über den Texas-Pass durch den Kaiserstuhl nach Vogtsburg, fuhr die Tour aber zu Ende.

Auch in der folgenden Saison strampelte Schneider noch für die Schweizer „Hausbäcker“. Der zweite Platz beim „GP Tell“ war eines seiner sportlichen Highlights. Im September 2009 begann er aber mit seinem Studium des Wirtschaftsingenieurswesens an der Technischen Universität Darmstadt. Da passte es gut, dass er 2010 und 2011 noch zum Continental-Team Differdange in Luxemburg wechselte. „Damit konnte ich zunächst mein Studium finanzieren“, erinnert sich Schneider, der in diesen Jahren bei der Luxemburg-Tour unvergessliche Erinnerungen sammelte. „Die Hälfte der Fahrer dort startete kurz danach bei der Tour de Suisse und dann bei der Tour de France. Einer von ihnen war ei gewisser Lance Armstrong“, blickt Schneider heute ohne große Wehmut zurück.

Ihm war bald klar, dass er eine Entscheidung treffen musste. „Mein Studium war zeitintensiv. Um in den Profisport zu kommen, musst du aber auch hundert Prozent geben. Ich musste bei beidem immer Abstriche machen. Beides zusammen ging einfach nicht“, so Schneider, der sich Ende 2011 dazu entschloss, als 24-Jähriger seine sportliche Laufbahn als Radsportler zu beenden.

Bereut hat er es nie. Heute arbeitet Nico Schneider als Wirtschaftsingenieur in Weil. Mit seiner Freundin wohnt er in Freiburg. Sein Lebensmittelpunkt ist also noch in Südbaden, wenn er auch in seiner Heimat Hochsal weniger anzutreffen ist als früher. „Meine Entscheidung, damals mit dem Radsport aufzuhören, war richtig“, sagt er und hört sich dabei richtig glücklich an.

Nico Schneider: „Durch den Radsport bin ich viel in der Welt herum gekommen“

Seine aktive Laufbahn hat Nico Schneider vor sieben Jahren beendet. Heute lebt der 30-Jährige mit seiner Freundin in Freiburg, von wo er täglich zu seiner Arbeit als Wirtschaftsingenieur in einer Firma nach Weil am Rhein pendelt. Vor zehn Jahren hatte Schneider allerdings noch von einem Profivertrag als Radsportler geträumt.

Nico, haben Sie noch ein Fahrrad?

Ja, aber im Winter oder bei schlechtem Wetter steht es im Keller. Da ist Langlauf angesagt. Meistens bin ich mit den Skiern am Notschrei unterwegs.

Und im Sommer?

Da steige ich schon aufs Rad. Es muss ja keine Bergetappe auf den Kandel oder den Schauinsland sein. Es gibt auch etwas flachere Strecken bei uns im Schwarzwald. Sportlich halte ich mich fit, aber nicht bei Wettkämpfen.

Denken Sie noch oft an Ihre Zeit als aktiver Radsportler?

Ich denke sehr gern an diese Zeit zurück. Der Radsport hat mir viel gegeben. Ich bin durch diesen schönen Sport viel in der Welt herum gekommen, habe auch viele kulturelle Eindrücke gesammelt. Ich war in China bei der Universiade, habe Rennen in Südamerika, Südafrika und Asien bestritten. Das hat mir viel gebracht. Unter anderem spreche ich etwas Italienisch und ganz gut Französisch. Das liegt aber auch daran, dass ich zwei Semester in Bordeaux studiert habe.

Sie haben die halbe Welt gesehen.

Ja, aber ich war auch in einer Luxussituation. Diese Chance hat nicht jeder. Dennoch vermisse ich heute nichts.

Sieht man Sie nie bei Hobbyrennen in unserer Region?

Höchstens als Zuschauer. Ich verfolge den Profi-Radsport im Fernsehen und bin durch die Zeitung über Hobbyrennen bei uns informiert.

Also keine sportlichen Herausforderungen mehr?

Mit Freunden bin ich im Spätsommer des vergangenen Jahrs bei einer Rad-Tour von München über die Alpen nach Venedig gefahren. Das aber nur, weil ich Lust darauf hatte.