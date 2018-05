Regionalsport Hochrhein Nico Denz auf Rang 35 nach drei Etappen in Israel

Der Albbrucker Radsport-Profi Nico Denz, der für das französische Team Ag2r La Mondiale startet, schlug sich bei den ersten drei Etappen des Giro, die in Israel gefahren wurden, sehr ordentlich

Radsport: (gew) Der Albbrucker Nico Denz, der für das französische Team Ag2r La Mondiale startet, schlug sich bei den ersten drei Etappen des Giro, die in Israel gefahren wurden, sehr ordentlich. Beim Zeitfahrenm in Jerusalem kam er als 50. ins Ziel und hatte einen Rückstand von 52 Sekunden auf Sieger Tom Dumoulin (NL). Bei der zweiten Etappe tags darauf nach Tel Aviv kam er als 17. ins Ziel, ehe er auf dem Tagesabschnitt nach Eilat im großen Feld als 86. ankam. In der Gesamtwertung nach dem Israel-Abstecher und vor der Etappe auf Sizilien am morgigen Dienstag ist Denz auf Platz 35 zu finden. Der Abstand auf den Australier Rohan Dennis (BMC-Racing-Team), der die Gesamtwertung anführt, beträgt 53 Sekunden.