Regionalsport Hochrhein Nico Denz: Mit dem Rad ans andere Ende der Welt

Radprofi Nico Denz aus Albbruck startet im Januar erstmals für sein französisches Team Ag2r bei der Tour Down Under in Australien

Radsport: – Nur ein einziges Mal hat Nico Denz bisher europäischen Boden verlassen. Das war bei einem Urlaub mit seinen Eltern in Tunesien. Im Januar wird sich das ändern. Dann startet der 23-jährige Rad-Profi aus Albbruck für sein französisches Team Ag2r bei der Tour Down Under in Australien. "Das wird ein Abenteuer für mich. Ich bin total happy", freut sich Denz, der seit zwei Jahren Profi ist, auf die einwöchige Rundfahrt am anderen Ende der Welt.

In der zu Ende gegangenen Saison erlebte Nico Denz trotz einiger Lichtblicke auch Enttäuschungen. Eine schlimme Erkältung machte ihm zu Saisonbeginn bei den Klassikern zu schaffen. Besser lief es bei Mailand-San Remo und bei der Tour de Suisse. Der Ausschluss bei der Vuelta in Spanien, weil er sich bei einer Steigung unerlaubterweise am Begleitfahrzeug festgehalten hatte, markierte den Tiefpunkt. Aber all das ist abgehakt und vergessen.

Im letzten Rennen der Saison bei "Paris-Bourges" feierte er mit seinem Team einen Achtungserfolg. Rudy Barbier gewann das Rennen und Denz war einer seiner edlen Helfer. "Im Bus haben wir darauf angestoßen. Dann ging's mit dem Zug nach Paris und von dort mit dem Flieger nach Hause", erinnert sich Denz. Kurz darauf war der Albbrucker fünf Tage lang in Barcelona als Tourist unterwegs – zu Fuß. "Über 100 Kilometer sind wir dort gelaufen", schmunzelt er. Danach hat er sich zu Hause mit Laufen und Krafttraining fit gehalten.

Anfang November folgte ein Team-Camp in den Alpen. "Da ging es ums Kennenlernen. Fast wie eine kleine Betriebsfeier", erinnert sich Denz, der danach wieder das Training mit dem Rad intensivierte. Froh war er aber über eine Woche Radtraining im November auf Mallorca. "Bei uns war das Wetter schon sehr schlecht. Deshalb war es super, dass ich mit einem Kollegen dorthin konnte. Er hat dort ein Ferienhaus", so Denz, der in den wärmeren Gefilden gern seine Kilometer "bolzte". Auch im Dezember ging's wieder in den Süden. Zehn Tage lang trainierte er mit seinem Team in der Nähe von Valencia in Spanien. "Wir haben unsere Ziele für 2018 festgesetzt", erzählt Denz. Trainingspläne wurden erstellt, jeder bekam seine Hausaufgaben.

Bis Weihnachten hält sich Nico Denz zu Hause mit Skilanglauf in Bernau und Krafttraining in einem Waldshuter Studio fit. Vielleicht schiebt er auch noch eine Woche Radtraining in Südfrankreich oder Mallorca ein. "Ich muss vor Australien noch einen ordentlichen Block mit dem Rad fahren", weiß er.

Die Tour Down Under beginnt am 16. Januar. Wegen neun Stunden Zeitunterschied reist das Team aber schon neun Tage vorher an. Das bedeutet, dass Nico Denz für den Flug am 5. Januar die Koffer packen muss. Die Tour beginnt und endet in Adelaide. Nach sechs Etappen und dem Ende am 21. Januar steht für Ag2r noch ein Eintagesrennen in Melbourne auf dem Programm, ehe es am 28. Januar wieder zurück in die Heimat geht. Dann beginnt schon wieder die Vorbereitung auf die Klassiker. Beim Giro würde Nico Denz gern in die Pedale treten. "Aber da muss man abwarten", setzt er seine Ziele nicht zu hoch.

Zur Person

Nico Denz (23) ist in Weilheim-Remetschwiel aufgewachsen, wo seinem Vater eine Schreinerei gehört. Seit Mai wohnt er mit seiner Freundin Janin in Albbruck – wenn er nicht gerade mit dem Rad auf Reisen ist. Der VBC Waldshut-Tiengen ist sein Heimatverein, für den er auch seine ersten Rennen bestritten hat. 2015 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag für das französische Team Ag2r, das in Chambéry seinen Sitz hat. (gew)