Regionalsport Hochrhein Neuling TV Bad Säckingen fühlt sich wohl

Volleyball: Team von Markus Wöllner sieht sich in der Landesliga angekommen. Jestetter Frauen holen sich Punkt in Allensbach

Volleyball-Landesliga West, Frauen

TV Bad Säckingen – TV Kappelrodeck 0:3. – Verstecken muss sich Aufsteiger TV Bad Säckingen in der Landesliga – wie Mittelblockerin Juliane Vogt nach der Heimpremiere betonte – nicht. Die Gastgeberinnen wehrten sich gegen den Verbandsliga-Absteiger gut: „Der Gegner war ein Tick besser und hat in den entscheidenden Phasen die Punkte gemacht. Ein Satz wäre verdient gewesen“, so Trainer Markus Wöllner.

Der Neuling verschaffte sich Respekt und führte schnell 6:0. Nach einer Auszeit entwickelte sich ein harter Schlagabtausch auf hohem Niveau. Am Ende des ersten Satzes fehlte den Gastgeberinnen die Durchschlagskraft.

In Durchgang zwei verschliefen die Bad Säckingerinnen den Start und lagen mit 8:18 zurück. Nach einer tollen Aufholjagd ging der Satz dennoch an die Gäste. Lange und hart umkämpfte Ballwechsel prägten den dritten Satz.

Sätze: 21:25, 19.25, 22:25.

TV Bad Säckingen – VfR Merzhausen 3:0. – Die Bad Säckingerinnen dominierten in der zweiten Partie. Die Akzente in Annahme und Angriff setzte Theresa Morath. Juliane Vogt resümierte: „Wir müssen jetzt dran bleiben. Der TV Kappelrodeck hat unsere Schwächen aufgezeigt, daran müssen wir noch arbeiten.“ Vogt sprach vor allem die bewegliche und präzise Abwehrarbeit an.

Sätze: 25:11, 25:19, 25:19.

Landesliga Ost, Frauen

TV Aldingen – TV Jestetten 3:2. – Wenigstens mit einem Punkt fuhr der TV Jestetten nach Hause. Der Aufsteiger hatte sich sicher mehr erhofft. In einer hart umkämpften Partie verloren die Jestetterinnen erst im Tiebreak.

Sätze: 17:25, 25:22, 20:25, 25:19, 15:13