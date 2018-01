Die heute in Stuttgart lebende ehemalige Hürdensprinterin aus Hasel blickt zehn Jahre zurück: "2008 war ein Wendepunkt meiner Karriere"

Leichtathletik: – Rückblickend war es eine entscheidende Woche im Sportleben der Miriam Hehl. Die damals 16-jährige Sprinterin des TV Wehr startete innerhalb acht Tagen zwei Mal im Sindelfinger Glaspalast. Dort standen jeweils die baden-württembergischen Meisterschaften auf dem Plan. Die junge Sportlerin aus Hasel siegte über 60 Meter im Flachsprint und über die Hürden bei den B-Juniorinnen. Eine Woche später stand sie bei den A-Juniorinnen nach dem 60-Meter-Sprint ganz oben.

„Wenn du Titel auf Landesebene gewinnst, orientierst du dich neu“, blickt die heute 26-jährige Studentin auf jene Tage zurück. Die Basis für ein erfolgreiches Jahr 2008 schien gelegt zu sein, auch wenn sie im Frühjahr eine Verletzung stoppte: „Bei mir wurde ein angehender Ermüdungsbruch im Fuß diagnostiziert. Also schraubte ich das Training zurück – auch im Hinblick auf die Meisterschaften im Sommer.“

Da stand für sie ganz besonders Berlin im Fokus. Hier fanden im Juli die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften der Jugend auf dem Programm. Nach ihrer Verletzung hatte Miriam Hehl eher Hürden als Sprints trainiert. So stand sie quasi als Nicht-Spezialistin in den Startblöcken des Olympiastadions, als die 100 Meter Hürden gestartet wurden. 13,70 Sekunden später flog Hehl ins Ziel – und hatte Silber!

„Danach rückte ich in den Bundeskader Hürden. Fortan waren die Hürden meine Disziplin. Hier hatte ich ohnehin mehr Spaß, weil es technisch anspruchsvoller ist“, lacht Hehl, die bereits vor Berlin entschieden hatte, nach Stuttgart zu wechseln: „Ich ging ab September dort aufs Internat. Zuvor schon trainierte ich oft in Stuttgart zusätzlich bei Landestrainer Sven Rees.“

2009 verließ sie den TV Wehr, ging zu Salamander Kornwestheim. Die Karriere nahm ihren Lauf: „Sportlicher Höhepunkt war für mich auf jeden Fall mein Start im Jahr 2010 bei den U20-Weltmeisterschaften in Moncton in Kanada. Dort gewann ich die Bronzemedaille über die 100 Meter Hürden.“ Mit 13,46 Sekunden sprintete Hehl hinter der norwegischen Siegerin Isabelle Pedersen (13,30 s) und Jenna Pletsch (13,35) aus Saarbrücken aufs Treppchen.

Das Ende ihrer Karriere kündigte sich im Frühjahr 2013 an, als nacheinander zwei Knie-Operationen eine fast zweijährige Wettkampfpause von ihr einforderten. Zeit, in denen Zweifel wuchsen: „Ich hatte den Anschluss an die Spitze verloren. Zudem begann mein Masterstudium. So fiel es mir relativ leicht, neue Prioritäten im Leben zu setzen. Einfach nur zum Spaß an Wettkämpfe zu gehen, ist nicht mein Ding. Dazu bin ich zu ehrgeizig“, so Hehl, die kurz vor dem Abschluss ihres Management-Studiums an der Uni Hohenheim steht.

Seit nunmehr neun Jahren lebt und studiert Miriam Hehl (26) aus Hasel in Stuttgart. Wir blickten mit der ehemaligen Hürdensprinterin des TV Wehr auf 2008 zurück.

Miriam, wie geht es Ihnen?

Gut, aber ich bin etwas im Stress. Meine Masterarbeit steht vor dem Abschluss.

Und wie geht’s dann weiter?

Bewerbungen laufen natürlich. Ich bin als Werksstudentin bei Porsche und würde gern dort bleiben. Oder andernorts in der Automobilbranche im Vertrieb oder im Marketing arbeiten.

2008 sorgten Sie beim TV Wehr für SÜDKURIER-Schlagzeilen. Später waren Sie mit Salamander Kornwestheim erfolgreich. Was bedeutet Sport heute für Sie?

Laufen ist heute nur noch Hobby, aber der Sport ist als Ausgleich sehr wichtig.

Haben Sie noch Kontakt zum TV Wehr?

Wenn ich meine Eltern in Hasel besuche und in der Stadt bin, trifft man sich schon mal, tauscht Erinnerungen aus.

Auch ans Jahr 2008?

Auf jeden Fall! Es war für meine sportliche Zukunft ein entscheidendes Jahr.

Fragen: Matthias Scheibengruber