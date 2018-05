Regiosport Hochrhein Moritz Meister wird neuer Stadionsprecher beim FC Schaffhausen

18-jähriger Fußballer aus Jestetten setzt sich gegen zwei Bewerber durch und tritt die Nachfolge von Ronny Bien an

Fußball: – Nach dem Rücktritt von Ronny Bien als Medienverantwortlicher und Stadionsprecher hat der Schweizer Profiverein FC Schaffhausen (Challenge League) eine öffentliche Ausschreibung gemacht und die drei besten Bewerber zu einem Casting eingeladen. Gesucht wurde eine Person, die nebst dem Amt als Moderator der Heimspiele auch die Medienpflege im Bereich Social Media (Facebook) und Homepage übernimmt.

Zur Auswahl standen Andrea Nötzli, die während der mit 1:0 gewonnenen Partie gegen den designierten Aufsteiger Neuchâtel Xamax gecastet wurde, wie auch Roland Lemanczyk und Moritz Meister, die ihren Testeinsatz im Folgespiel beim 3:3 gegen den FC Vaduz hatten. Bei der anschließenden Online-Abstimmung hat sich Moritz Meister durchgesetzt. Diese Wahl haben aber nur zu einem Teil zur Gesamtwertung beigetragen, erklärt der Verein in seiner Pressemitteilung: "Die Verantwortlichen haben sich jedoch ebenfalls für Moritz Meister entschieden, da letztendlich das Gesamtpaket beim 18-Jährigen gestimmt hat."

Der FC Schaffhausen freue sich auf eine spannende und vielfältige Zusammenarbeit. Ebenso bedankt sich der Verein bei Ronny Bien für die wertvollen Dienste der vergangenen dreieinhalb Jahre und wünscht ihm in seiner musikalischen Laufbahn mit Mr. Mojo viel Erfolg. Ronny Bien wird am Pfingstmontag beim Saisonausklang – es steht das 109. Derby gegen den FC Winterthur an – zum letzten Mal als Stadionsprecher im Einsatz sein.