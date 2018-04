Regiosport Hochrhein Militär-Weltmeisterin Steffi Böhler (SC Ibach) in Berlin

Empfang der Wintersportler bei Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Bundeswehr-Olympiateilnehmer von Pjöngchang/Südkorea zu Gast im Ministerium

Antreten bei der Ministerin: Gemeinsam mit allen Sportlerinnen und Sportlern der Bundeswehr, die an den olympischen Winterspielen in Pjöngchang/Südkorea teilgenommen haben, war Langläuferin Steffi Böhler vom SC Ibach zum Empfang im Bundesministerium für Verteidigung in Berlin eingeladen. Bundesministerin Ursula von der Leyen ehrte die Medaillengewinner ebenso wie jene Sportler, die den Sprung aufs Podest nicht geschafft hatten. Steffi Böhler, im Rang eines Feldwebels, war in Südkores bereits zum vierten Mal bei Olympischen Spielen am Start – und ging vier mal in die Loipe. Neben Platz sechs mit der Staffel und Platz 16 im Massenstart über 30 Kilometer kam sie – auch krankheitsbedingt – über 10 Kilometer Freistil auf Rang 25 und im Skiathlon (15 Kilometer) auf Rang 26. Eine Medaille hatte die 37-Jährige aus Ibach also dieses Mal nicht im Marschgepäck, dafür aber den Titel der Militär-Weltmeisterin über 10 Kilometer Freistil, den sie sich vor wenigen Tagen in Hochfilzen/Österreich gesichert hatte. Bilder: Jane Schmidt (Bundesministerium für Verteidigung)